- To są ogromne pieniądze: dlatego zwracamy się do naszych zwolenników, ale też ludzi, którzy nie są naszymi zwolennikami, którym nie podoba się, że Tusk chce opozycję zagłodzić, z prośbą o wpłaty, nawet niewielkich sum – mówił też Jabłoński.



Były wiceszef MSZ przekonywał, że Donald Tusk „nie chce równych warunków” w wyborach, ponieważ „wie, że Rafał Trzaskowski słabnie w sondażach, może przegrać”. - Dlatego chce, żeby jego rywal miał jak najtrudniej - ocenił.



Jabłoński wyraził następnie przekonanie, że „Karol Nawrocki wygra wybory”. - Rafał Trzaskowski w sondażach spada, codziennie jakaś wpadka - podkreślił.



Paweł Jabłoński: Krzysztof Stanowski to wyzwanie dla każdego kandydata

Posła PiS spytano też czy dla Nawrockiego wyzwaniem będzie start w wyborach dziennikarza i biznesmena, twórcy Kanału Zero, Krzysztofa Stanowskiego. - To wyzwanie dla każdego kandydata. Popularny, rozpoznawalny dziennikarz, osobowość medialna, to zagrożenie dla każdego - odparł.



- Mamy osobę nową, która nie była wcześniej kojarzona w ogóle z polityką, ta rozpoznawalność jest dużym kapitałem. Myślę, że nie można lekceważyć tego kandydata – dodał. Jak zauważył są głosy, że Stanowski może odebrać sporą część wyborców Sławomirowi Mentzenowi, ale też Szymonowi Hołowni czy Rafałowi Trzaskowskiemu.