Co teraz na horyzoncie w koalicji rządzącej? Premier Donald Tusk zapowiedział przed kilkoma dniami w Gdańsku, że odbędzie się swoiste rozliczenie prac ministrów – poprzez rozmowy i spotkania z tymi, którzy są z tych prac niezadowoleni. – Chciałbym, żebyśmy w następnych miesiącach zrobili urzędową spowiedź powszechną na spotkaniach z ludźmi – powiedział Tusk. Jak podkreślił, mają to być spotkania z tymi, którzy mają obecnie powody do niepokoju wynikające z prac rządu. Cykl spotkań ma rozpocząć się od rozmów w wykonaniu ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Co dalej po decyzji PKW

Najważniejszym tematem politycznym ostatnich dni była negatywna dla PiS decyzja PKW w sprawie funduszy. PiS odpowiedziało zbiórką i finansowym „pospolitym ruszeniem”. – Sądziłem, że decyzja PKW bardziej przetasuje scenę polityczną. Być może trzeba więcej czasu, by wiadomość o tej sytuacji dotarła do opinii publicznej. KO jest numerem jeden i ciągle konsumuje poparcie swoich mniejszych koalicjantów. Widać też w tym badaniu zadyszkę Konfederacji. Ciekawym wątkiem jest też demotywacja wyborców w tej chwili, jeśli chodzi o wybory, zwłaszcza koalicji rządzącej. To potwierdza w rzeczywistości to, co powiedział Włodzimierz Czarzasty we wtorek rano, że badania wewnętrzne pokazują ambiwalentny stosunek wyborców do działań rządu i do koalicji jako takiej – mówi nam dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego.

W najbliższych dniach i tygodniach poza sondażami pokazującymi poparcie dla partii politycznych coraz więcej zacznie pojawiać się badań dotyczących wyborów prezydenckich. Kampania, a wcześniej prekampania prezydencka, może wpłynąć na relacje wewnątrz rządzącej koalicji. – Już teraz największym problemem jest kwestia pewnego poszanowania dla priorytetów programowych różnych partii. I szacunku ogólnego między sobą – podsumowuje jeden z naszych informatorów z rządu.