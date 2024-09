Mariusz Błaszczak: Reżim Tuska chce utrzymać władzę pałą i uchwałą

- Reżim Tuska postanowił utrzymać swoją władzę pałą i uchwałą. Tak się działo w przypadku przejęcia mediów publicznych, w przypadku przejęcia prokuratury, tak się dzieje w przypadku próby zniszczenia PIS, czyli jedynej realnej opozycji w dzisiejszym parlamencie. Odbierając pieniądze, odbierają możliwości funkcjonowania partii politycznej – mówił z kolei Błaszczak.



O obecnej koalicji rządzącej Błaszczak mówił, że „rządzi fatalnie” i „bardzo źle” oraz „nie potrafi rozwiązywać problemów i dlatego organizuje igrzyska, zdając sobie sprawę, że w uczciwych wyborach przegrają”. - Żeby mogli wygrać wybory przyszłoroczne, postanowili pozbawić PiS finansowania. Kampania wyborcza oznacza koszty, wysokie koszty. Dlatego ich nominaci w PKW postanowili zastosować podwójne standardy. Z sufitu wzięli kalkulacje dotyczące obniżenia finansowania, a teraz zapowiadają bezczelnie, że odbiorą subwencję PiS na cztery lata. To jest działanie sprzeczne z prawem, to bezczelne łamanie prawa - oburzał się szef klubu PiS.



Mariusz Błaszczak o wpłatach na PiS: Dziękujemy za ustanowienie stałych zleceń

- Żeby temu zapobiec odwołaliśmy się do ludzi, odwołaliśmy się do wyborców PiS. I bardzo dziękuję za odzew. Około 40 tys. darowizn wpłynęło w tym krótkim czasie na konto PiS. Dominują sumy niewielkie, kilkadziesiąt złotych, bardzo za to dziękujemy. To jest właśnie to, czego oczekiwaliśmy. Nie oczekujemy, że będą to wysokie sumy. Oczekujemy, że będą to sumy, które pozwolą nam na utrzymanie aktywności w dłuższej perspektywie. Bardzo serdecznie dziękujemy, szczególnie tym, którzy ustanowili stałe zlecenia – kontynuował Błaszczak.



Szef klubu PiS oświadczył też, że partia nie prosi już wpłacających o podawanie numerów PESEL lecz wpisywanie imienia ojca, żeby "uniknąć fali hejtu i represji" (chodzi o wątpliwość, czy pozyskując numery PESEL PiS nie narusza przepisów RODO). - Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy za te wszystkie wpływy, liczymy, że one utrzymają się na tym poziomie przez jakiś czas - dodał Błaszczak.