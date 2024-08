Linie: to nie my zawiniliśmy

Problemy pojawiły się od samego początku – według danych MSWiA od dnia wejścia w życie ustawy do końca 2021 r. wstępnie zidentyfikowano 109 897 niezgłoszonych lotów. Linie tłumaczyły to trudnościami w podłączaniu się do systemu – każda firma musiała wcześniej podpisać porozumienie z komendantem Straży Granicznej. Obecnie system działa bez zarzutów – dane przekazuje 99 proc. firm.

Umorzone zostaną wszystkie postępowania administracyjne w sprawie naruszeń, jak sprawy toczące się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Nowe kierownictwo MSWiA nowelizuje ustawę, wprowadzając przepisy abolicyjne. Umorzone zostaną wszystkie postępowania administracyjne w sprawie naruszeń, jak sprawy toczące się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (skargi do sądów składały linie), a nawet prowadzone już postępowania egzekucyjne. Kiedy? Przewoźnicy liczą, że stanie się to do końca roku.

– Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o tym, że polski rząd zaproponował abolicję dla przewoźników, którym grożą potencjalne kary w wysokości setek milionów euro za nieprzestrzeganie polskich wymogów w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera. Linie lotnicze nie mogły ich spełnić pomimo swoich najlepszych wysiłków – mówi „Rz” Joanna Wolf, dyrektor IATA w Polsce. I dodaje: – Zdajemy sobie sprawę, że decyzja musi jeszcze przejść odpowiednie procedury legislacyjne, mamy jednak nadzieję, że parlament uzna wagę tej kwestii, by zagwarantować konkurencyjność cenową połączeń lotniczych z Polską, w tym także korzyści społeczno-ekonomiczne, jakie to przynosi.

MSWiA: skracamy retencje danych

Nowelizacja polskiej ustawy skraca czas przechowywania danych o pasażerach z pięciu do trzech lat w stosunku do pasażerów, wobec których nie ma dowodów, że mogą mieć związki z terroryzmem. Niemcy zredukowały ten czas do sześciu miesięcy z wyjątkiem danych osób, które znajdują się w bazach poszukiwawczych, takich jak SIS II czy Interpol. To efekt wyroku TSUE z 2022 r., który wskazał również, że nie wszystkie loty wewnątrzunijne powinny być objęte obowiązkiem zgłoszeń, a jedynie te, które wynikają np. z analizy ryzyka. Loty w polskich portach lotniczych wykonują dziś 572 podmioty.