„Ta upadająca zła władza #Koalicja13grudnia boi się nawet dziennikarzy sportowych. Przemysław Babiarz zawieszony w TVP. Za słowa prawdy” - ocenił Janusz Kowalski.

„Przemysław Babiarz zawieszony za to, że nazwał wizję świata bez religii, bez nieba i bez piekła, bez państw i bez własności komunizmem. Cenzura pełną gębą, ale czemu się dziwić skoro do służb i spółek wracają ubecy i ubekom Tusk podwyższa emerytury” - napisał Zbigniew Bogucki.

Przemysław Babiarz został zawieszony przez TVP za powiedzenie prawdy o Imagine Lennona. Za powiedzenie, że to wizja komunizmu. Nawet sam Lennon przyznawał, że był to manifest komunistyczny. „Zgłaszasz mowę nienawiści, Prawdy nigdy nie rozbroisz, Prawdy nigdy nie zatrzymasz, Prawda zawsze się obroni!” - napisał Sławomir Mentzen.

„Przemysław Babiarz zawieszony przez TVP. Zamiast „czystej wody” - czystka. „Wolne media” w praktyce” - skomentował Piotr Müller.

"Red. Babiarz może się cieszyć, że jeszcze nie uchwalili ustawy o mowie nienawiści - wtedy nie zawieszenie, a na kilka lat do paki. To zawieszenie to symbol „czystej wody” TVP. Lewacka cenzura i politpoprawność wjeżdża do Polski na niespotykaną skalę" - ocenił Michał Woś.

"Zawieszenie Przemysława Babiarza jest kolejnym dowodem na to, że dzisiejsza władza i zajęte przez nią media publiczne są siedliskiem cenzury i lewicowej propagandy. Babiarz nikogo nie obraził, zinterpretował utwór zgodnie z wolą jego autora wyrażając jedynie dezaprobatę wobec komunizmu. Nie można głosić szczerze haseł o poszanowaniu wspólnoty czy wolności stosując cenzurę. To paradoks lewicowej ideologii, który oczywiście zastosowany jest w komunikacie TVP" - napisał Sebastian Kaleta.