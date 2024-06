- To jest działanie antypaństwowe. Proszę sobie wyobrazić,że będziemy mieli za chwilę jakiś inny kryzys wymagający działań nadzwyczajnych. Teraz wszyscy się będą obawiali cokolwiek robić. To potężne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i dla nas wszystkich na przyszłość - dodał nawiązując do zarzutów stawianych Morawieckiemu, ale też m.in. byłemu szefowi KPRM, Michałowi Dworczykowi.



To jest człowiek, który kiedyś udawał obrońcę praw człowieka. Teraz wyszła jego prawdziwa natura Paweł Jabłoński, poseł PIS

Poseł PiS o zarzutach dla Morawieckiego: Zarzuty za ratowanie życia i zdrowia

- Prokurator i każdy kto to bada powinien brać pod uwagę w jakich to było okolicznościach. Pamiętam okres po wybuchu pandemii, gdy cały świat poszukiwał środków ochrony osobistej. Dziś próbuje się stawiać zarzuty ludziom za to, że próbowali ratować życie i zdrowie Polaków, za to, że próbowaliśmy ratować gospodarkę - to skandal — kontynuował.



- Wtedy jednocześnie trzeba było zrobić rzeczy, których nie dało się zrobić inaczej, to dotyczyło każdego państwa na świecie. Szkoda, że wtedy, w tym czasie, nikt nie miał na to lepszego pomysłu — zauważył Jabłoński.



Poseł PiS nazwał też ministra sprawie



Bodnar „chłopcem na posyłki Tuska”. - To jest człowiek, który kiedyś udawał obrońcę praw człowieka. Teraz wyszła jego prawdziwa natura — stwierdził.