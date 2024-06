Wybory do Parlamentu Europejskiego: Tak głosowali polscy politycy

Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy PAP/Rafał Guz

Poseł Lewicy Adrian Zandberg oddał głos w lokalu wyborczym w Warszawie PAP/Albert Zawada

W Warszawie zagłosował też poseł Konfederacji Krzysztof Bosak PAP/Rafał Guz

Wybory do PE. Co trzeba wiedzieć?

W Polsce głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się w niedzielę 9 czerwca o godz. 7:00. Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych było 28 952 443 wyborców. Wybory odbyły się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 – odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach – siedem. W tegorocznych wyborach do PE w Polsce wybraliśmy 53 europosłów – o jednego więcej niż poprzednio – spośród 1019 kandydatów. Wśród kandydatów 53 proc. stanowią mężczyźni, a 47 proc. – kobiety. Najstarszy kandydat, który wystartuje na Pomorzu, ma 88 lat, zaś najmłodszy, który wystartuje w okręgu obejmującym województwo kujawsko-pomorskie, ma 21 lat. Średnia wieku kandydatów wynosiła 48 lat. Listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego siedem zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach.

Z listą nr 1 w wyborach do PE startowała Trzecia Droga, z nr 2 Konfederacja, z nr 3 Bezpartyjni Samorządowcy, z nr 4 Polexit, z nr 5 Koalicja Obywatelska, z nr 6 Lewica, z nr 7 Prawo i Sprawiedliwość.