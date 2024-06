Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego nie wcześniej niż o 23:00. Dlaczego?

W przeciwieństwie do wyborów do Sejmu i Senatu czy samorządowych, w wyborach do europarlamentu nie dysponujemy całkowitą swobodą publikowania oficjalnych wyników, choćby cząstkowych. Zgodnie bowiem z przepisami europejskimi, publikacja oficjalnych wyników wyborów we wszystkich państwach w których się one odbywają dozwolona jest dopiero po zakończeniu głosowania w ostatnim z państw. Jak się okazuje, nie we wszystkich państwach głosowanie kończy się o 21:00.

Wyniki wyborów do parlamentu europejskiego. Poznamy je później

Jak wskazał członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz, jednym z państw w których głosowanie trwa dłużej niż w Polsce — bo aż do godziny 23:00 — są Włochy. Sekretarz PKW i szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak dodała, iż do państw kończących głosowanie o 23:00 zaliczają się także Irlandia oraz niektóre terytoria Francji, np. Gujana Francuska.

Co ciekawe, przykładowo na Węgrzech wyborcy mogli pójść do wyborów już od godz. 6:00, a w niektórych krajach głosowanie trwa dwa dni — w sobotę i niedzielę we Włoszech oraz w piątek i sobotę w Czechach, w których wybory dobiegły już końca.

Nie jest więc możliwe publikowanie wyników wyborów w jakimkolwiek kraju członkowskim UE przed godz. 23:00.