Wybory samorządowe 2024 inne niż wcześniej. Kampania nie dotyczyła spraw lokalnych

Priorytety na kadencję 2024–2029 to po pierwsze zlikwidowanie dziurawych łódzkich dróg. To problem, który musi być on rozwiązany w najbliższych latach, kompleksowo. Chcemy zarówno prowadzić kolejne gruntowne remonty dużych tras, jak i kontynuować program remontów mniejszych dróg, osiedlowych, bo obrzeża Łodzi bardzo w ostatnich latach się rozwinęły, a infrastruktura drogowa nie mogła za tym nadążyć. Po drugie, chcemy wybudować w Łodzi osiedla mieszkaniowe, z mieszkaniami komunalnymi, na tani wynajem (stawka 12,50 za metr kwadratowy). Takie osiedla powstaną w każdej z łódzkich dzielnic. Nie każdego stać na kredyt, nie każdy chce go brać, a mieszkanie staje się towarem luksusowym. Żeby zatrzymać w Łodzi młodych ludzi, którzy chcą tu zacząć dorosłe życie, musimy takie projekty uruchamiać.

Najbliższa kadencja oznaczać będzie też wiele „zielonych” projektów, bo na ten obszar będzie płynąć najwięcej pieniędzy z UE

Po trzecie, najbliższa kadencja oznaczać będzie też wiele „zielonych” projektów, bo na ten obszar będzie płynąć najwięcej pieniędzy z UE. Zaczęliśmy już program renaturyzacji łódzkich rzek. Jest ich ponad 20, a do tej pory były ukryte, część z nich pod ziemią, zasługują natomiast na to, żeby je przywracać, wydobywać, tworzyć nad nimi infrastrukturę do wypoczynku i relaksu. Rozpoczęliśmy też dwa duże projekty realizacji farm fotowoltaicznych, żeby uniezależnić częściowo samorząd od zewnętrznych dostawców energii. W Łodzi będzie też coraz więcej zieleni. Przed Łodzią teraz bardzo dobre lata – nie przestajemy ciężko pracować, bo przez politykę poprzedniego rządu straciliśmy kilka lat perspektywy unijnej i trzeba to teraz szybko nadganiać.

prof. Jerzy Buzek, były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Kapituły Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

W wyborach samorządowych rządząca koalicja utrzymała przewagę z 15 października. Jednak widać wpływ frekwencji na ich wynik. Zmobilizował się stary elektorat, a doszło do demobilizacji młodych. Stąd właśnie tak dobry wynik PiS, zwłaszcza w Południowo-Wschodniej Polsce. Jeżeli chcemy zadbać o stałą, wysoką frekwencję wyborczą, to musimy postawić na solidną oraz wszechstronną edukację obywatelską. Stanowi to wielkie zadanie zwłaszcza dla środowisk kultury. Od nich zależy, czy postawy obywatelskie staną się nie tylko czymś docenianym, lecz także modnym.

Należy jednak zastanowić się nad tym, przed jakimi wyzwaniami stają samorządy i czy na pewno im podołają? Obecna kadencja samorządów będzie zupełnie inna niż poprzednie, ponieważ będą one dysponować ogromnymi środkami europejskimi, które muszą zostać spożytkowane w stosunkowo krótkim czasie. Samorządy będą musiały wykazać się ogromną sprawnością w ich wykorzystaniu, najlepiej tworząc solidne, dobre projekty. Niemniej wciąż oczekują na nie tradycyjne wyzwania związane z transformacją gospodarki, która wraz z sektorem energetycznym musi postawić na rodzime surowce odnawialne.