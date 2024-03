Przewodniczący rolniczej "S": Donald Tusk mówił, że jego urzędnicy są niekompetentni

Sobotnie spotkanie Donalda Tuska z rolnikami. „To był monolog”

Dopytywany o przebieg sobotniego spotkania rolników z Donaldem Tuskiem Obszański mówił, że "to była rozmowa bardzo płytka i chłodna". - Pan premier od razu powiedział, że specjalnie nie ma dużo do zaoferowania rolnikom. Jedyne co może zaproponować, to ograniczenie ugorowania (zastąpienie go obsiewaniem terenów, które miały być ugorowane, roślinami bobowatymi - red.) i dopiero w 2025 roku może być całkowite odejście od ugorowania - wyjaśnił.



Czytaj więcej analizy Premier kupił czas u rolników Donald Tusk podczas szczytu rolniczego zapewnił przedstawicieli wsi, że będzie walczył o zmiany w Zielonym Ładzie. Porażka byłaby zabójcza dla jego rządu.

- Idąc na spotkanie za wiele się nie spodziewaliśmy. Chcieliśmy usłyszeć co rząd ma do zaoferowania — przyznał też przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „S”.

- To był monolog strony rządzącej — mówił o przebiegu spotkania rolników z Tuskiem.



- Pan premier stara się robić te rzeczy, które narzuca Bruksela, UE, a nie bardzo ma ten interes, aby stanowczo blokować te rzeczy, które powinny być w Polsce (blokowane) - zarzucił Obszański.



Obszański mówił też, że "wszystko się da zrobić, tylko trzeba chcieć". - Tak jak Zielony Ład został utworzony, tak może być odsunięty, albo stworzony na nowo - podsumował.