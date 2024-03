Hołownia zachowuje się, jakby zima zaskoczyła kierowców

Marszałek Hołownia w „Tak jest” w TVN24 poinformował, że Sejm może zająć się czterema projektami dotyczącymi prawa aborcyjnego dopiero po wyborach samorządowych, ze względu na „bardzo gorącą” atmosferę trwającej kampanii wyborczej i ryzyko, że „umowna lewica wystrzela projekty tych bardziej na prawo, ci bardziej na prawo wystrzelają projekty tych bardziej na lewo i zostaniemy ze spaloną ziemią”. Marszałek stwierdził, że kilka ostatnich tygodni poświęcił na „konsultacje, rozmowy i próby mediacji” mające doprowadzić do tego, aby zminimalizować ryzyko odrzucenia w pierwszym czytaniu wszystkich znajdujących się w Sejmie projektów ustaw „podczas przedwyborczej kanonady”. To kunktatorstwo!

Kunktatorstwo i brak logiki w wywodzie marszałka Sejmu

Czy marszałek Sejmu dopiero teraz zdał sobie sprawę, że w kwietniu będą wybory samorządowe? Temat aborcji zawsze rozbudzał debatę i rozbudzać będzie. Nic się nie zmieni po wyborach samorządowych, po których będą wybory europejskie. Czy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego usłyszymy podobny komunikat? Czy deklaracja Hołowni nie należała się wyborcom przed 15 października? To, że koalicja rządowa w sprawie aborcji ma różne zdanie było wiadomo jeszcze zanim koalicją się stała. Ale to, że będzie unikać tematu i grać nim wyborczo ma prawo rozczarować część wyborców obecnej władzy. Na nic zdają się pohukiwania części polityków Lewicy, którzy są rozczarowani Hołownią. To tylko słowa. Wciąż będą trwać w koalicji z Trzecią Drogą. Wciąż będą legitymizować jej decyzje.

Głośne milczenie Donalda Tuska

Znamienne, że w sprawie decyzji marszałka Sejmu milczy premier. To starta taktyka Donalda Tuska, który w sprawach kontrowersyjnych milczy i patrzy na reakcję tłumu. Nie wygląda to dobrze. To strajk kobiet w sprawie prawa aborcyjnego i decyzji Trybunału Konstytucyjnego zaczął się początek końca władzy Jarosława Kaczyńskiego. To kobiety utorowały drogę koalicji Tuska do władzy. Im należą się słowa wyjaśnienia.

– Ludzie, którzy głosowali w październiku za zmianą władzy, mają poczucie, że zostali oszukani, jeśli chodzi o sprawę aborcji – powiedziała Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Działaczka w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Trzecią Drogą nazwała „tchórzami”, a premiera ostrzegła przed dużą odpowiedzialnością.

Można się nie zgadzać z postulatami strajku kobiet czy projektem liberalizującym aborcję, który krytykuje choćby prof. Adam Strzembosz. Ale pewne obietnice zostały złożone. Obecna koalicja gra się sprawą aborcji politycznie. Nie na to wyborcy umawiali się z obecną władzą i nie takie komunikaty słyszeli przed 15 października.