Z sondażu wynika, że przyjęcia ustawy legalizującej aborcję do 12. tygodnia ciąży chce 62 proc. badanych — z czego 41 proc. chciałoby, aby taka ustawa została przyjęta jak najszybciej, a 21 proc. chciałoby przyjęcia ustawy, ale nie uważa, by była to pilna sprawa.



Sondaż: 48 proc. wyborców Konfederacji za liberalizacją przepisów aborcyjnych

Przeciwko liberalizacji jest 27 proc. badanych, z czego 18 proc. jest zdecydowanie przeciw.



11 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



Badanie wskazuje, że legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży popiera zarówno większość mężczyzn (61 proc.), jak i kobiet (62 proc.).