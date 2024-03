Mówiąc o komisji Hołownia nawiązał do prób mediacji między poszczególnymi klubami, które miały doprowadzić do powstania nadzwyczajnej komisji do omówienia wszystkich czterech projektów dotyczących prawa aborcyjnego. Mediacje jak na razie spełzły na niczym i jeśli takiej komisji powołać się nie uda - Sejm będzie rozpatrywał każdy projekt osobno.



Marszałek Sejmu podkreślił, że wszystkie strony uczestniczące w debacie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że dotyczy ona praw kobiet, ich losu i zdrowia, a nie „politycznej przepychanki”. - Która, umówmy się, jest czymś normalnym — stwierdził Hołownia.



Liberalizacja aborcji. Zgrzyty w rządzącej koalicji

W lutym wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy mówił w TVN24, że w Sejmie blokowane są złożone przez jego ugrupowanie dwa projekty ustaw dotyczące praw kobiet. Jeden — to projekt depenalizujący aborcję i drugi, legalizujący aborcję do 12 tygodnia ciąży bez podawania przyczyny. Obydwa projekty nie trafiły jeszcze pod obrady Sejmu.

Czarzasty stwierdził, że „ma już osobiście dość” tej sytuacji i zapowiedział, że i on, i jego współpracownicy nie będą na siebie brać odpowiedzialności za to, że wspomniane ustawy blokowane są przez liderów Trzeciej Drogi — Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Sejmie Hołownia stwierdził, że zarzucając Trzeciej Drodze blokowanie ustaw, Czarzasty, „mówiąc delikatnie — mija się z prawdą, a nie owijając w bawełnę - kłamie".