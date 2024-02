Republikanie krytykują Donalda Trumpa za słowa o zachęcaniu Rosji do "robienia co chce" (WIDEO)

Były prezydent USA, ubiegający się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich, w czasie wiecu w Karolinie Południowej stwierdził, że mówił jednemu z przywódców państw NATO, że „zachęcałby Rosję do tego, by robiła co chce” z państwami Sojuszu nieprzeznaczającymi 2 proc. PKB na obronność.



Wypowiedź Trumpa ściągnęła na niego krytykę części Partii Republikańskiej.



Nikki Haley o słowach Donalda Trumpa na temat Rosji: Nie możemy być po jednej stronie z nimi

- To dlatego mówiłem od dawna, że nie nadaje się do bycia prezydentem USA — mówił były kandydat w prawyborach organizowanych przez Partię Republikańską, Chris Christie, w rozmowie z NBC.