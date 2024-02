Kwaśniewskiego pytano czy Trump nie ma trochę racji i czy nie jest tak, że niektóre kraje — np. Niemcy — wykorzystują USA jako „ochroniarza” i oszczędzają na zbrojeniach?



Trzeba coraz bardziej szykować się na scenariusz, że Donald Trump z jego nieprzewidywalnością i jego nierozsądnymi poglądami będzie kolejnym prezydentem Aleksander Kwaśniewski, były prezydent

- To jest postulat, który został zatwierdzony jeszcze przed Trumpem, za prezydentury (Baracka) Obamy, że kraje członkowskie NATO będą starały się płacić 2 proc. PKB na potrzeby militarne, wojskowe. 2 proc. niemieckiego budżetu to bardzo dużo. Trzeba oczywiście się domagać, trzeba rozmawiać o tym, żeby było 2 proc. (dziś Niemcy wydają na obronność 1,6 proc. PKB) - odparł.



Kwaśniewski przypomniał przy tym, że spośród europejskich państw Wielka Brytania i Niemcy są największymi — jeśli chodzi o wartość bezwzględną przekazywanej pomocy — dostawcami pomocy dla Ukrainy.



- To jest wszystko do negocjacji politycznych, to nie jest do takiego ultimatum jak przedstawia to Trump — podkreślił.



Aleksander Kwaśniewski: USA pomogą Polsce w przypadku ataku Rosji tak długo jak obowiązuje artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego

Kwaśniewskiego spytano też co będzie, jeśli Donald Trump zostanie prezydentem, a Rosja atakuje Polskę. Czy będzie duża wątpliwość czy USA przyjdą nam wtedy z pomocą?