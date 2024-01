Pierwsza miesięcznica smoleńska po zmianie władzy. Brak barierek i asysty wojska

Na środę przypada 165. miesięcznica smoleńska – pierwsza po objęciu władzy przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jak co miesiąc Jarosław Kaczyński, w towarzystwie polityków Prawa i Sprawiedliwości, pojawił się na placu Piłsudskiego w Warszawie, by złożyć kwiaty. Na miejscu byli co prawda funkcjonariusze policji ale nie było – w przeciwieństwie do tego, jak wyglądało to wcześniej – wojskowej asysty czy barierek.

Pierwsza miesięcznica smoleńska po zmianie władzy

W 165. miesięcznicę smoleńską prezes PiS Jarosław Kaczyński – jak co miesiąc – pojawił się na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Towarzyszyli mu politycy PiS – między innymi Ryszard Terlecki, Antoni Macierewicz, Elżbieta Witek, Stanisław Karczewski czy Ryszard Czarnecki. Kaczyński wraz z innymi politykami udał się później w stronę znajdującego się nieopodal pomnika poświęconego wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej. Wokół niego zgromadzili się także zwolennicy PiS. Kilkadziesiąt metrów dalej zobaczyć można było zaś osoby z transparentami między innymi o treści: "Naród żąda publikacji raportu", "Kłamstwo smoleńskie”.

Choć jak zawsze w okolicy wydarzenia byli funkcjonariusze policji, to – zgodnie z zapowiedziami ministra spraw wewnętrznych – nie było ich tak wielu, jak podczas poprzednich miesięcznic. Nie ustawiono także barierek oraz nie było konieczności interwencji służb, co zdarzało się w przeszłości.

W przeciwieństwie do poprzednich miesięcznic, nie było także asysty wojskowej, która towarzyszyła politykom PiS. Jak donosiło wcześniej TVN24, żołnierze mieli pojawiać się na placu Piłsudskiego na wniosek comiesięcznych wniosków rodzin.