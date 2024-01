Hołownia po spotkaniu z prezydentem: Pozostaliśmy przy swoich stanowiskach

- Prezydent podtrzymuje swoje przekonanie, że panowie Wąsik i Kamiński zostali w sposób prawomocny, pełnomocny i skuteczny już przez niego ułaskawieni, natomiast ja stoję na stanowisku, że wyrok sądu okręgowego jest w tej sprawie jednoznaczny, no i pociąga za sobą stosowne konsekwencje — mówił Hołownia.



Dodał, że atmosfera spotkania była dobra, choć jego uczestnicy „nie spijali sobie z dzióbków”. Obaj politycy zgodzili się co do tego, że choć są z „dwóch różnych światów politycznych”, nie mogą dopuścić do tego, aby różnice, które ich dzielą, doprowadziły do pogłębienia pęknięć i niepokojów, które mogłyby w kraju powstać.

Wygaszenie mandatów Kamińskiego i Wąsika

Po prawomocnym wyroku Sądu Rejonowego marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił mandaty Mariusza Kamińskiego i Marcina Wąsika, którzy, jako skazani, nie mogą pełnić funkcji posłów. Obydwaj odwołali się do Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej Prawo karne Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani na dwa lata pozbawienia wolności Były szef CBA, koordynator służb specjalnych i szef MSWiA w rządach PiS Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali w środę skazani na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za swoje działania w aferze gruntowej. Osiem lat temu uniknęli więzienia, gdyż zanim wyrok się uprawomocnił, ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda.

Marszałek Sejmu skierował ich odwołania do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, która rozpatrzy je 10 stycznia, sami politycy zaś - do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Ta ostatnia uznała, że zawieszenie mandatów posłów przez Szymona Hołownię było niezgodne z prawem.



Kamiński i Wąsik nie uznają wyroku Sądu okręgowego w Warszawie, uznając, podobnie jak Andrzej Duda, że zostali skutecznie ułaskawieni, mimo że akt łaski miał miejsce przed zapadnięciem prawomocnego wyroku.