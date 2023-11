We wtorek, po drugim czytaniu projektu ustawy zdecydowano o odesłaniu go do dalszych prac w komisji.



Zdecydowała o tym także część posłów Prawa i Sprawiedliwości, z premierem Morawieckim i prezesem Kaczyńskim włącznie, choć większość posłów PiS chciała odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu.



Czytaj więcej Polityka Sejm głosował w sprawie in vitro. Duży podział w klubie PiS Posłowie głosowali w Sejmie w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego finansowania procedury in vitro. W klubie PiS nie było zgodności. Kilkudziesięciu posłów głosowało za odrzuceniem, przeciw był m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak.

Posłowie zdecydowali, że ministerstwo zdrowia opracuje i wdroży, a także sfinansuje program leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe in vitro. Corocznie na realizację tego programu zostanie przeznaczone 500 mln złotych, a minister zdrowia będzie przedstawiał sprawozdanie z jego realizacji.



Obywatelski projekt w sprawie in vitro trafił do Sejmu w marcu, podpisany przez pół miliona osób.



Komisja zdrowia zakończyła pracę nad obywatelskim projektem ustawy o in vitro

W środę po godzinie 17 poseł KO Bartosz Arłukowicz poinformował, że komisja zakończyła pracę nad poprawkami zgłoszonymi do obywatelskiego projektu ustawy o in vitro, odrzucając wszystkie zmiany, których wprowadzenia chciało Prawo i Sprawiedliwość.