Środowisko Radia Maryja krytykuje Rafała Trzaskowskiego. Przekonuje o „szkalowaniu” Tadeusza Rydzyka

„O wynikach konkursów decydują niezależne komisje ekspertów. Jeśli więc beneficjentem jest któraś z instytucji powstałych w wyniku inicjatywy o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, oznacza to, iż wniosek przedstawiony przez starających się o wsparcie finansowe znalazł się w gronie najlepiej przygotowanych i zasługuje na to wsparcie. Podkreślamy raz jeszcze: nigdy nie były to fundusze otrzymywane przez o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR” - czytamy dalej w liście otwartym.

Zespół Wspierania Radia Maryja krytykuje dalej „metodę stałego szkalowania” Rydzyka, poprzez „imputowanie mu stworzenia »finansowego imperium«”. „Podatnikami w Polsce są także miliony ludzi wierzących, którym drogie jest kultywowanie przez instytucje edukacyjne polskich tradycji kulturowych i patriotycznych. Wspomniane wyżej inicjatywy tworzące Centrum Ewangelizacji są wypełnieniem takich pragnień wielu polskich podatników i powinny – na równi z innymi instytucjami – mieć prawo do korzystania również z tego rodzaju wsparcia. Okazuje się, że to właśnie w Pana środowisku, które chce niszczyć te inicjatywy, przedstawiane są publicznie deklaracje »opiłowywania katolików z ich przywilejów«, w których przysługujące obywatelom prawo określane jest jako nienależny przywilej” - kontynuują autorzy, nawiązując do słów Sławomira Nitrasa z zeszłorocznego wydarzenia „Campus Polska Przyszłości”, deklarując danie szansy Rafałowi Trzaskowskiemu i innym osobom „włączającym się w ten proceder naruszania godności kapłana” na „odrobienie lekcji”.