Na koniec prezydent Warszawy mobilizował wyborców. - Te wybory mają naprawdę fundamentalne znaczenie. Idźcie i głosujcie, namawiajcie innych, by szli i głosowali - podkreślił. - Namawiam was na rozmowę o przyszłości i konkretach. O prawdziwych problemach, rozwiązaniach. Namawiam was na to, by ta rozmowa miała pozytywny wydźwięk. By miała nas łączyć, a nie dzielić. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, spróbujmy odzyskać umiejętność rozmowy, zawiązywania podstawowej wspólnoty. Bez tego nie będziemy nowoczesnym państwem, europejskim państwem. To ostatnia prosta, ludzie teraz otwierają oczy, zastanawiają się na kogo głosować. Najbliższe tygodnie, miesiąc będą kluczowe. Różne były sondaże, ale te sondaże, które zobaczymy za tydzień-dwa będą kluczowe. Wtedy większość z was zdecyduje na 100 proc., na kogo będzie głosować. Ja wierzę, że ten wynik będzie dobry, ale to zależy od was, od waszej pełnej mobilizacji - podkreślił na koniec.