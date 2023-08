Obywatel ma sobie sam wybudować schron, państwo postawi go dla rządzących

Ile schronów mamy w Polsce?

A co z pozostałymi mieszkańcami kraju? Już w kwietniu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Andrzej Bartkowiak i wiceminister MSWiA Maciej Wąsik przedstawili raport o stanie schronów. Zinwentaryzowano 234 735 obiektów budowlanych. Podzielono je na trzy kategorie: schrony, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia. – W przypadku zagrożenia może się w nich schronić w sumie ponad 49 mln osób – ogłosił komendant strażaków. Stwierdził tak, mimo że schronów doliczono się ledwo 1 903 (dla 300 tys. osób), a ukryć (też zaliczanych do budowli ochronnych) – 8 719. W sumie, w miejscach tych może się ukryć ok. 1,5 mln osób. Strażacy dodali bowiem do schronów i ukryć 224 113 tzw. miejsc doraźnego schronienia, dla 47 mln osób, czyli więcej, niż jest Polaków. Do tej kategorii wliczyli np. piwnice i garaże w budynkach spółdzielczych, urzędach, obiektach samorządowych lub należących do podmiotów gospodarczych. Wśród nich zalazły się także szkoły i kościoły.

Czy schrony będą budowane dla ludności cywilnej? Od wielu miesięcy MSWiA wskazuje, że rozwiązaniem byłoby przyjęcie ustawy o ochronie ludności, która wprowadzi Fundusz Ochrony Ludności i rocznie na ten cel mogłoby być przeznaczane 0,1 proc. PKB czyli 3–4 mld zł. Sęk w tym, że MSWiA pracuje nad tym od kilku lat. Dzisiaj nie wiadomo, czy i kiedy ustawa wejdzie pod obrady parlamentu.

Można odnieść wrażenie, że wokół budowy schronów rząd posługuje się półśrodkami. Odbywa się to w sytuacji, gdy na Ukrainie codziennie ginął cywile zabijani przez rosyjskie rakiety.