Marek Kozubal: Dlaczego Ukraina przetrwała agresję Rosji

Od 2020 r. na Ukrainie funkcjonuje – wskazują autorzy raportu, portal i aplikacja mobilna Dija, który umożliwia dostęp online do kilkudziesięciu usług administracyjnych, m.in. paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy czy zmiany miejsca zameldowania. Po wybuchu wojny do Diji dodano kilka dodatków – przez aplikację można było zgłaszać pozycję rosyjskich wojsk, przesyłać zdjęcia uszkodzonych, bądź zniszczonych nieruchomości, a także składać wniosek o dotację dla przedsiębiorców, którzy wstrzymali działalność a także o wsparcie dla uchodźców, zarejestrować się jako osoba bezrobotna, złożyć wniosek o grant na rozwój własnego biznesu. „Daleko posunięta cyfryzacja na Ukrainie ułatwiła sytuację uchodźców wewnętrznych, szczególnie że część z nich utraciła dokumenty w wyniku działań wojennych, a także osobom udzielającym im schronienia oraz przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci skutkami wojny”.

Rosja atakowała nie tylko infrastrukturę krytyczną, ale też agencje rządowe, dostawców usług telekomunikacyjnych i banki. Narodowy Bank Ukrainy przyjął rozporządzenie „O funkcjonowaniu systemu bankowego w okresie stanu wojennego”. Miało ono na celu zapobieżenia panice i utrzymaniu płynności finansowej banków. Zabroniono wypłat gotówką w walutach obcych, w wypłaty w hrywnach ograniczono do 100 tys. UAH dziennie. W celu uniknięcia odpływu kapitału wprowadzono zakaz przelewów zagranicznych bez zezwolenia. Nie wprowadzono jednak ograniczeń w transakcjach bezgotówkowych wewnątrz kraju. Ponadto wprowadzono stały kurs hrywny wobec dolara na poziomie 29,25 UAH/USD. Depozyty osób fizycznych zostały objęte gwarancją państwa. „Zapewnienie stabilnego działania systemu bankowego w pierwszych tygodniach wojny (w tym na większości terenów okupowanych) było jedną z kluczowych przyczyn, dzięki któremu państwo ukraińskie się nie załamało. Część banków zdecydowała się na migrację danych do chmury. Problemy były związane jednak z transportem pieniędzy do bankomatów” – zwracają uwagę autorzy raportu.

Ukraina: zadziałał system wsparcia dla obywateli

Stworzono też system wsparcia dla oporu obywateli. Na początku konfliktu rząd ukraiński utworzył stronę internetową, która objaśnia różne sposoby stawiania oporu przez cywili na terenach okupowanych m.in. bojkot imprez publicznych, strajki, działania wykorzystujące przemoc jak koktajle Mołotowa, celowe wzniecanie pożarów, akty sabotażu itd. Uruchomiono też program wojennego wsparcia finansowego dla osób znajdujących się na terenie działań wojennych lub które utraciły pracę. Dla przedsiębiorców obniżono tymczasowo stawki podatków, wprowadzono system nieoprocentowanych kredytów.

Czytaj więcej Polityka Dlaczego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa dochodzi do dymisji? To obciąża rząd Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ostatnich latach było sabotowane przez niektóre instytucje. Przez ostatnie dwa lata, nie mówiło się o jego rozwoju tylko likwidacji, której chce MSWiA.

Co ciekawe w wyniku agresji Rosji nie został sparaliżowany system transportu, chociaż dochodziło do ostrzałów rakietowych węzłów kolejowych, bowiem były na bieżąco remontowane. Największy problem stała się blokada ukraińskich portów, gdyż do wojny około 70 proc. eksportu było realizowane drogą morską.

Przed wojną Ukraina produkowała około połowy benzyny sprzedawanej na własnym rynku, 15 proc. oleju napędowego i 20 proc. LPG. Wojska rosyjskie zniszczyły jedną działającą w kraju rafinerię oraz zaczęły systematycznie ostrzeliwać bazy paliw, co doprowadziło do deficytu benzyny i oleju napędowego. Według niektórych szacunków około 30 do 40 procent ukraińskich przemysłowych elektrowni słonecznych (1120 do 1500 megawatów) zostało dotkniętych rosyjską inwazją. Jednocześnie Ukraińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej twierdzi, że ponad dwie trzecie wszystkich elektrowni wiatrowych w kraju (1673 megawatów) zostało zamkniętych. To spowodowało, że trzeba było szukać alternatywnych źródeł energii np. biopaliw.