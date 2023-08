Stany Zjednoczone uzyskały nakaz przeszukania konta Trumpa na Twitterze

Amerykański Sąd Apelacyjny dla Okręgu Dystryktu Kolumbii podtrzymał decyzję federalnego sędziego o ukaraniu Twittera, obecnie X, grzywną w wysokości 350 tys. dolarów za przekroczenie terminu przekazania informacji.

Zespół Smitha wielokrotnie wspominał o wpisach Trumpa na Twitterze w akcie oskarżenia ujawnionym w zeszłym tygodniu.

Trump we wpisie na swojej stronie w mediach społecznościowych Truth Social, stwierdził, że Departament Sprawiedliwości "potajemnie zaatakował moje konto na Twitterze, starając się nie informować mnie o tym poważnym" uderzeniu "w moje prawa obywatelskie".

Prokuratorzy często zwracają się do sędziów z prośbą o to, by osoby, których dotyczą pozwy, nie były o tym powiadamiane w celu ochrony prowadzonych dochodzeń.

Wpisy Trumpa na Twitterze (X) są publicznie dostępne, ale firma przechowuje również niepubliczne informacje na kontach, takie jak wiadomości prywatne, wersje robocze wpisów, dane o lokalizacji i typ urządzenia używanego do wysyłania wiadomości.

Donald Trump w ubiegłym tygodniu nie przyznał się do winy w związku z oskarżeniem o spiskowanie w celu unieważnienia przegranej w wyborach w listopadzie 2020 r. z Joe Bidenem.