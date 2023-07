Krzysztof Śmiszek: Musimy powołać specjalną komisję badającą przestępstwa PiS-u

- Najgorsze jest to, że stopy procentowe i walka z inflacją stają się to znowu elementem polityki. Zapomina się o tym, że jest to niezwykle istotny aspekt gospodarki i nie można tym grać. Skutki na dłuższą metę będą naprawdę bardzo złe – powiedziała na antenie TVN24 przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz.