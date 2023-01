Solidarna Polska powstała 24 marca 2012 roku w wyniku rozłamu, do którego doszło w PiS po przegranych przez to ugrupowanie wyborach parlamentarnych w 2011 roku. Liderem ugrupowania został Zbigniew Ziobro (wówczas eurodeputowany), a w jego skład weszli m.in. Tadeusz Cymański i Jacek Kurski (wówczas również eurodeputowani) oraz grupa parlamentarzystów wybranych do Sejmu z listy PiS.

Jedyny samodzielny test wyborczy Solidarna Polska zaliczyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku - partia Zbigniewa Ziobry zdobyła w nich 3,98 proc. głosów i nie uzyskała żadnego mandatu.

W tym samym roku - 19 lipca - Solidarna Polska oraz Polska Razem (później Porozumienie) zawarły z PiS porozumienie o współpracy przewidujące start w wyborach z jednej listy. Już w wyborach samorządowych, które odbyły się w 2014 roku, kandydaci Solidarnej Polski startowali z list PiS. W przestrzeni publicznej porozumienie z 19 lipca funkcjonuje pod nazwą Zjednoczonej Prawicy.

W ostatnich miesiącach między Solidarną Polską a PiS dochodzi do konfliktów w związku z odmiennym stanowiskiem ws. reformy sądownictwa, polityki wobec UE i stosunku do środków, jakie Polska miałaby otrzymać z Krajowego Planu Odbudowy. Solidarna Polska nie chce się zgodzić na wynegocjowane przez rząd w Brukseli zmiany w polskim sądownictwie i przekonuje, że środki, jakie trafią do Polski z Funduszu Odbudowy są wysoko oprocentowaną pożyczką, której zaciągnięcie się Polsce nie opłaca. Solidarna Polska krytykuje też premiera Mateusza Morawieckiego za błędy poczynione w polityce europejskiej - m.in. za to, że nie zawetował na szczycie UE w grudniu 2020 r. reguły pieniądze za praworządność.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jaki - ich zdaniem - wynik wyborczy uzyskałby PiS, gdyby wystartował w wyborach bez Solidarnej Polski.

11,5 proc. respondentów uważa, że PiS bez Solidarnej Polski osiągnęłoby lepszy wynik wyborczy niż z nią.

24,4 proc. ankietowanych jest zdania, że PiS bez Solidarnej Polski uzyskałby taki sam wynik wyborczy, co startując z nią.

Łącznie 35,9 proc. respondentów uważa, że PiS, startując bez Solidarnej Polski, uzyskałby lepszy lub taki sam wynik wyborczy, jak startując razem z partią Zbigniewa Ziobry.



Według 16,2 proc. badanych PiS startując bez Solidarnej Polski uzyskałby gorszy wynik wyborczy niż startując z nią.

47,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



- Zbliżony wynik PiS w wyborach niezależnie od umieszczenia na listach wyborczych przedstawicieli Solidarnej Polski, czy też ich braku przewiduje 3 na 10 mężczyzn i co piąta kobieta. Zdanie takie podziela częściej niż co czwarty (27%) uczestnik badania będący w wieku 35 – 49 lat i 30% respondentów z wyższym wykształceniem. Takiego samego rezultatu wyborczego PiS w obu przypadkach spodziewa się co trzeci respondent z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób i nieco niższy odsetek badanych (31%) o dochodach przekraczających 5000 zł netto - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 stycznia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.