Jesienią 2023 roku odbędą się wybory parlamentarne, w czasie których Polacy wybiorą Sejm X kadencji i Senat XI kadencji.

Wybory muszą odbyć się w dzień wolny od pracy w ciągu 30 dni przed upływem kadencji obecnego Sejmu. Oznacza to, że wybory odbędą się 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.



Wybory do Sejmu zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu.

54,1 proc. Tylu respondentów uważa, że PiS nie będzie rządził po wyborach

Ostatnie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się w 2019 r. PiS (z list którego startowali też politycy Solidarnej Polski i Porozumienia) wygrał je uzyskując 43,59 proc. głosów, co przełożyło się na 235 mandaty w Sejmie - i większość bezwzględną (większość taką daje w polskim parlamencie 231 głosów). PiS jest - jak dotąd - jedyną w historii III RP partią, która była w stanie zdobyć w wyborach większość bezwzględną.

Ostatnie sondaże wskazują, że choć PiS nadal prowadzi to jednak uzyskuje poparcie mniejsze o ok. 10 punktów procentowych w porównaniu z wyborami z 2019 roku. W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" z początku grudnia Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 34,2 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska - 28,3 proc. Łączne poparcie dla partii opozycyjnych deklarujących gotowość do współpracy po jesiennych wyborach - KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL - wyniosło w tym badaniu 52 proc.

Na razie wciąż nie wiadomo w jakiej formule - na ilu listach - wystartuje w wyborach opozycja. Obowiązująca w Polsce ordynacja wyborcza, oparta o system d'Hondta, promuje duże ugrupowania, zyskujące większą premię za głosy "stracone", czyli oddane na ugrupowania, które nie weszły do Sejmu. W ten sposób PiS w 2015 roku zdobył większość bezwzględną uzyskując w wyborach 37,58 proc. głosów - dlatego, że aż ok. 20 proc. głosów oddano na ugrupowania, które nie przekroczyły progu wyborczego (głównie Lewicę, Razem i partię KORWiN).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jaki - ich zdaniem - wynik osiągnie PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Na tak zadane pytanie najwięcej - 35 proc. respondentów - udzieliło odpowiedzi: "PiS przegra wybory".

19,1 proc. ankietowanych uważa, że PiS wygra wybory, ale nie zbuduje większości i znajdzie się w opozycji.

14,8 proc. respondentów jest zdania, iż PiS wygra wybory i będzie rządzić w koalicji.

Według 10,3 proc. ankietowanych PiS wygra wybory i będzie rządzić samodzielnie.

20,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Taki rozkład głosów oznacza, że o tym, iż PiS będzie rządzić po wyborach przekonanych jest 25,1 proc. respondentów, podczas gdy 54,1 proc. ankietowanych jest przekonanych, że PiS znajdzie się w opozycji.



- Przegraną obecnie rządzących przewiduje 43% badanych poniżej 24 roku życia i taki sam odsetek Polaków z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Zwycięstwo innego ugrupowania niż Prawo i Sprawiedliwość za najbardziej prawdopodobny wynik wyborów uważa 2/5 badanych posiadających dochody wyższe niż 5000 zł netto - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 stycznia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.