Ostatnie dni to czas dużego napięcia w rządzie oraz w samym PiS. Jego tłem są między innymi kwestie energetyczne oraz – szerzej rzecz ujmując – strategia na kolejne wybory do Sejmu. Na pozór nic w ostatnich działaniach PiS się nie zmienia. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz inni politycy w ostatni weekend odbyli szereg spotkań z wyborcami. Kaczyński odwiedził m.in. Wrocław, Nysę i Oleśnicę.

Reklama

Lider PiS w jednym z wywiadów w trakcie swojego objazdu przyznał jednak, że spór jest, chociaż jego własna ocena pracy premiera się nie zmienia. – Premier, z mojego punktu widzenia, bo to nie jest jedyny punkt widzenia w partii, dobrze wypełnia swoje obowiązki – stwierdził w rozmowie z Radiem Wrocław w ubiegłą sobotę. W rozmowie prezes Kaczyński przyznał też, że Morawiecki musi rozwiązać problem z węglem, a od tego zależą między innymi szanse PiS.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński tłumaczył sens reparacji. Poskarżył się na wyrzucanie polskich europosłów z niemieckich pociągów - Walka o reparacje będzie trwała długo, ale będziemy ją prowadzić z całą konsekwencją w skali globalnej. Świat musi wiedzieć, jak było - mówił w niedzielę Jarosław Kaczyński na spotkaniu z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Opolu.

Właśnie na tle dostaw węgla, w ubiegłym tygodniu, w trakcie posiedzenia władz PiS – co szeroko relacjonowała już „Rzeczpospolita” – doszło do ostrej dyskusji między premierem Mateuszem Morawieckim a wicepremierem i szefem resortu aktywów państwowych Jackiem Sasinem. I echa tego sporu widać nawet publicznie, w wypowiedziach obydwu polityków. – Chcę powiedzieć stąd jednoznacznie: nie będziemy tolerowali takiej sytuacji, w której nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa i spółek zagranicznych będą realizowane kosztem obywateli albo kosztem instytucji wrażliwych – przyznał w sobotę w trakcie swojego wystąpienia w miejscowości Ryki premier Mateusz Morawiecki w kontekście cen energii. – Nie może być tak, że kilkanaście osób z zarządów spółek Skarbu Państwa i spółek zagranicznych, prywatnych będzie sobie realizowało nadmiarowe, nadzwyczajne zyski, a cierpieć będą na tym zwykli Polacy, zwykłe polskie instytucje, szpitale czy szkoły – dodał premier. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przypomniał, że skierował już do premiera „rozwiązanie dot. opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych”. Co na to spółki energetyczne? Ich przedstawiciele, odpowiadając na pytania „Rzeczpospolitej”, co do zasady popierają te rozwiązania, ale zwracają uwagę, że trudna sytuacja wynika przede wszystkim z działań Putina.

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, zauważają, że na spór polityczny nakłada się bardzo poważna sytuacja wokół energetyki, która może się odbić na nastrojach społecznych. – Jednoczesne starcie wewnętrzne i kryzys energetyczny będą dla nas ekstremalnie trudne – mówi nam jeden z naszych rozmówców z klubu PiS. Jak wynika z naszych informacji, w czwartek odbędzie się specjalne, wyjazdowe posiedzenie klubu PiS, które będzie dotyczyło między innymi kwestii bieżących, w tym przygotowań do zimy. Spotkanie – jak wynika z naszych ustaleń – było planowane od kilku tygodni. W nowym tygodniu odbędzie się też najpewniej kolejne posiedzenie ścisłych władz PiS.

Reklama

Jednocześnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS będzie forsować projekt ustawy przesuwający wybory samorządowe – ważny dla Nowogrodzkiej projekt.

Czytaj więcej Polityka Sondaż IBRiS: Odbicie PiS. Partia Kaczyńskiego powiększyła przewagę nad KO Niemal co trzeci ankietowany w sondażu, przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, zadeklarował poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Ponownie ponad progiem wyborczym znalazła się Konfederacja.

W kolejny polityczny tydzień wchodzi też opozycja. W niedzielę w Warszawie ruszył trzydniowy kongres Polski 2050 i grupy Renew Europe (Odnówmy Europę). W trakcie inauguracyjnego wystąpienia Szymon Hołownia mówił m.in. o tym, że potrzebny jest powrót do debaty o wejściu do strefy euro, i apelował do innych liderów opozycji o śmiałe podejście do tematu.