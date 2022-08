Rauhut opisał przyczyny swojego sporu sądowego z księdzem Tadeuszem Rydzykiem.

- Zaczęło się od złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Chciałem dowiedzieć się od fundacji Lux Veritatis, w której zarządzie zasiada ksiądz Tadeusz Rydzyk, ile pieniędzy dostawała od 2016 r. do czerwca 2021 r. od Skarbu Państwa. Fundacja wysłała w odpowiedzi tylko co drugą stronę oświadczeń (majątkowych - red.). Nie byłem tym usatysfakcjonowany i wysłałem ponaglenie, żeby fundacja wysłała mi kompletną odpowiedź na moje pytanie. Fundacja odpowiedziała mi, że - według nich - informacja o którą wnioskuję nie leży w interesie publicznym. Dopiero w tym momencie wkroczyliśmy z ojcem Tadeuszem Rydzykiem na drogę sądową - poinformował aktywista.

Gdyby prokuratura nie chciała się włączyć do tej sprawy, to jesteśmy przygotowani na to, żeby złożyć akt oskarżenia do sądu Maciej Rauhut, polityczny aktywista

Działacz stwierdził, że jego wygrana w sądzie z fundacją Lux Veritatis "jest pierwszym etapem sporu".

- Sąd stwierdził, że zarząd fundacji Lux Veritatis działał niezgodnie z prawem odmawiając mi dostępu do informacji. Gdyby prokuratura nie chciała się włączyć do tej sprawy, to jesteśmy przygotowani na to, żeby złożyć akt oskarżenia do sądu - mówił Rauhut.

Aktywista został również zapytany o wizytę policji w jego domu w czasie protestów organizowanych przez Strajk Kobiet, gdy miał zaledwie 14 lat.

- W momencie gdy miałem zajęcia szkolne - wtedy odbywały się online - weszło do mojego domu dwóch policjantów, żeby powiadomić mnie i moją matkę, że udostępniłem post na Facebooku, za co grożą mi cztery lata poprawczaka i cztery lata więzienia. W poście informowałem, że w moim rodzinnym mieście organizowana jest demonstracja Strajku Kobiet. Informacje podane przez Policję okazały się oczywiście bzdurą, którą oczywiście powielała telewizja publiczna. Sąd nie wszczął postępowania w mojej sprawie i odrzucił wniosek Policji o moją rzekomą demoralizację - podkreślił działacz.