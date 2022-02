Na początku lutego prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt zmian w prawie, który przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która miałaby być zastąpiona przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent chce poza likwidacją Izby Dyscyplinarnej zmienić też zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów - tak, aby nie mogli być pociągani do odpowiedzialności np. za składanie pytań prejudycjalnych do TSUE.

Projekt prezydenta przewiduje też, że sędziowie, niezadowoleni z dotychczasowych orzeczeń dyscyplinarnych, mogliby w ciągu pół roku wystąpić o wznowienie postępowań już przed nową izbą.

Politycy Solidarnej Polski grożą nieoficjalnie, że ich reakcja na przeforsowanie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego może być tylko jedna. Opuszczenie koalicji rządowej. Czy tym razem to na poważnie?

Tydzień po prezydencie swój projekt zmian w sądownictwie przedstawili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Autorzy projektu piszą, że ustawa ma na celu wzmocnienie "ochrony konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej, w szczególności dla zapewnienia, że sędziowie nie będą pociągani do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydanie określonej treści orzeczenia poza wyjątkowymi przypadkami rażącego naruszenia prawa". Projekt PiS zakłada pozostawienie Izby Dyscyplinarnej jako organu odwoławczego w sprawach odpowiedzialności zawodowej innych niż sędziowie grup zawodowych.

W sobotę złożenie swojego projektu zmian w sądownictwie zapowiedziała Solidarna Polska, która krytycznie podchodzi do projektu prezydenckiego i - w kwestii sądownictwa - zarzuca KE wykraczanie poza kompetencje przyznane instytucjom unijnym na mocy obowiązujących traktatów.

1 mln Taka (w euro) kara jest nakładana na Polskę za każdy dzień działania Izby Dyscyplinarnej SN

Polska, orzeczeniem TSUE z 14 lipca, została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej SN. 15 lipca TSUE wydał wyrok nakazujący likwidację Izby Dyscyplinarnej w obecnej formie. Polska do dziś nie zastosowała się do tego wyroku, za co nałożona została na nasz kraj kara w wysokości miliona euro za każdy dzień funkcjonowania Izby.

Ponadto KE do dziś nie zatwierdziła polskiego Krajowego Planu Odbudowy, co jest warunkiem wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy. Do zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej i przywrócenia do pracy zawieszonych przez nią sędziów wezwała Polskę szefowa KE, Ursula von der Leyen.



Likwidację Izby Dyscyplinarnej zapowiadał w połowie października, na forum PE, premier Mateusz Morawiecki po debacie poświęconej wyrokowi polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. prymatu polskiego prawa nad prawem unijnym.

Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy czy - ich zdaniem - należy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN, aby odblokować pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy.

Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 53,4 proc. ankietowanych.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 14 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 32,6 proc. ankietowanych.

- Likwidację Izby Dyscyplinarnej w celu odblokowania unijnych środków popiera co druga kobieta i 57% mężczyzn. Odsetek osób popierających takie rozwiązane wzrasta wraz z wiekiem badanych (34% wśród osób do 24 roku życia, 63% pośród osób, które skończyły 50 lat). Likwidację Izby Dyscyplinarnej związaną z przyznaniem Polsce środków finansowych z Funduszu odbudowy pozytywnie ocenia 57% respondentów z wyższym wykształceniem i podobny odsetek badanych (58%) o dochodach wynoszących między 2001 zł a 3000 zł netto. Pozytywny stosunek do takiej koncepcji wyraża 6 na 10 mieszkańców największych miast - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15.02-16.02.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.