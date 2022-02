Sytuacja na granicy Ukrainy z Rosją jest napięta od tygodni. Rosjanie zgromadzili już ponad 100 tys. wojsk. Konflikt wisi w powietrzu, a od jego skali będzie zależeć to, ilu uciekinierów będzie szukać schronienia w Polsce. Samorządy otrzymały pisma od wojewodów, aby w trybie pilnym – w ciągu 48 godzin – wskazać bazę noclegową, w której od razu można byłoby ich ulokować. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik na antenie TV Republika powiedział, że Polska przygotowuje się do przyjęcia nawet miliona uchodźców.

Chodzi o obiekty, które są do wzięcia od zaraz. – Powinny być to miejsca umożliwiające organizację usług zbiorowego zakwaterowania z dostępem do węzłów sanitarnych oraz możliwości zapewnienia wyżywienia w postaci cateringu lub kuchni – mówi nam jeden z samorządowców.

Strach przed uchodźcą

Zgłoszenia dotyczą ośrodków wypoczynkowych, sportowych, hoteli.

– Wskazaliśmy halę sportową w Nowym Bytomiu. Są w niej sanitariaty, jednak trzeba byłoby ją wyposażyć w łóżka – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

MSWiA nie odpowiedziało „Rz" na temat szacunków służb wywiadowczych, na jaki napływ Ukraińców powinna być gotowa Polska.

Listę podmiotów, które zgłosiły możliwość zakwaterowania cudzoziemców w przypadku takiej potrzeby, przekazała Częstochowa. – Podaliśmy w sumie 13 obiektów posiadających miejsca hotelowe i noclegowe, spełniających wymagane kryteria, które dysponują liczbą ponad 1,1 tys. miejsc. Są to kwatery prywatne, hotele, ale również miejsca z bazy kościelnej – odpowiada nam Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy.

Jak zaznacza jeden z naszych rozmówców, na listach nie ma luksusowych hoteli czy ekskluzywnych pensjonatów. – Nie podajemy nazw obiektów i ich lokalizacji, bo niestety część społeczeństwa na słowo „uchodźca" reaguje alergicznie – zaznacza.

Niektóre lokalizacje okazały się niemożliwe, jak np. hala widowiskowo-sportowa Gdynia Arena, o którą pytał wojewoda. – Nie dysponujemy na terenie Gdyni obiektem, który można wykorzystać na potrzeby zakwaterowania – odpowiada nam Agata Grzegorczyk, rzeczniczka Urzędu Miasta Gdyni.

Losy wielu lokalizacji się jeszcze ważą.

Możliwe scenariusze

Według naszych informacji na pierwszej linii pod względem lokowania przybyszy z Ukrainy będą woj. podlaskie i lubelskie, kiedy tam miejsca się zapełnią – kolejne, w głębi kraju.

Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb, podkreśla w rozmowie z „Rz", że Polska przygotowuje się na kilka scenariuszy, które „rozpisze Putin". Nie chce o tym informować, by nie podgrzewać napiętej już atmosfery. – Patrząc na siły, jakie Rosja rozmieszcza wzdłuż granicy z Ukrainą, musimy być przygotowani na każdy z nich, nie tylko zajęcia Ługańska i Donbasu. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że to gra, sytuacja sztucznie wykreowana, by podnieść koszty pokoju, a więc ile zapłaci Europa, by wojny nie było – wskazuje Żaryn.

Dr Adam Balcer, dyrektor programowy w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ocenia, że „wszystko zależy od skali konfliktu". – Opcja inwazji na dużą skalę jest mniej prawdopodobna niż atak punktowy w niektórych regionach – a wtedy liczba uchodźców będzie mniejsza. Podobnie jak wtedy, kiedy był konflikt w Donbasie czy na Krymie – będą uchodźcy wewnętrzni, którzy uciekli w głąb Ukrainy, oraz ci, którzy uciekli w głąb Rosji – mówi, dodając, że prawdopodobieństwo, żeby w Polsce pojawiło się dużo uchodźców z Ukrainy, jest niewielkie. – Chyba że konflikt będzie eskalować – zauważa.

Poseł Wiesław Szczepański zaznacza: – Polska jest bezpośrednim sąsiadem Ukrainy i w razie konfliktu możemy mieć największy problem.

MSWiA zapewnia, że „Sytuacja jest analizowana na bieżąco w ścisłej współpracy ze służbami oraz wojewodami", a „procedury są przygotowywane zgodnie z Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego, w związku z potencjalnym zwiększeniem ruchów migracyjnych".

– Resort nie chce podawać szczegółów, by nie wywoływać paniki. Na razie nie widzimy jej po stronie Ukrainy. Trzeba być w informowaniu powściągliwym, bo naprawdę niepotrzebne słowa mogą wywołać nieodwracalne, tragiczne skutki – mówi nam jeden z oficerów Straży Granicznej. Na wtorek jest zaplanowana w Moskwie wspólna konferencja szefa MSZ Zbigniewa Raua jako urzędującego przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem.