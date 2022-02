Według dziennikarza agencji, wcześnie w niedzielę widziano "kilka opancerzonych samochodów z logo OBWE", załadowanych walizkami, opuszczających siedzibę misji. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie odpowiedziała na prośbę Reutera o komentarz. Specjalna Misja Obserwacyjna OBWE na Ukrainie rozpoczęła działalność w 2014 r. po wybuchu konfliktu między siłami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami w Donbasie.

W obliczu rosnącej koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i obaw o możliwą inwazję, Stany Zjednoczone wezwały swych obywateli do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy. Podobne decyzje ogłosiły służby dyplomatyczne kilku innych państw. W piątek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan mówił, że do inwazji Rosji na Ukrainę może dojść jeszcze w czasie trwających Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Rosja zaprzeczyła, by planowała atak i oskarżyła państwa zachodnie o szerzenie histerii.

Według źródeł Reutera, Stany Zjednoczone postanowiły wycofać swój personel misji OBWE z Ukrainy. Z kolei członkowie misji z Wielkiej Brytanii mieli przenieść się z terenów kontrolowanych przez separatystów na terytorium pozostające pod kontrolą ukraińskich władz.

Jeden z informatorów agencji powiedział, że 160 członków misji OBWE opuszcza Ukrainę, w tym obywatele Holandii, Kanady, Słowacji i Albanii.

Doradca szefa sztabu ukraińskiego prezydenta powiedział Reuterowi, że Kijów zainteresowany jest tym, by Specjalna Misja Obserwacyjna OBWE pracowała w pełnym składzie.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa skrytykowała decyzję USA i oświadczyła, że misja OBWE jest wciągana "w militarystyczną psychozę" wzmaganą przez Waszyngton. Rzeczniczka resortu kierowanego przez Siergieja Ławrowa zaapelowała do władz OBWE o zapobieżenie próbom "manipulowania misją" i oceniła, że teraz monitorowanie sytuacji przez OBWE jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

Obecnie przewodnictwo w OBWE sprawuje Polska. Według oficjalnych danych, z 680 obserwatorów OBWE, 515 przebywa na wschodzie Ukrainy.