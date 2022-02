Żarówka, 12 milionów i manipulacja. „Gdy zabraknie prądu w 2025, to kogo rząd obwini?”

„Spółki energetyczne są dziś w poważnych kłopotach, tylko nie przez Unię Europejską. To działania polityków – a właściwie ich brak – od 2005 r. doprowadziły do takiej sytuacji. Zaniedbania, przejedzenie pieniędzy z ETS, wmawianie wszystkim, że węgiel jest najlepszy. Rachunki za prąd będą więc rosły już każdego roku, co najmniej o 10 – 20 proc.” – mówi Bartłomiej Sawicki, dziennikarz ekonomiczny „Rzeczpospolitej”.