Umorzenie pożyczki hipotecznej też bez PIT? Jest orzeczenie NSA

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna

Innego zdania był jednak fiskus. Przypomniał, że zaniechanie poboru podatku do umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów znajdzie zastosowanie, jeżeli łącznie są spełnione cztery przesłanki. A jak podkreślili urzędnicy, z literalnego brzmienia rozporządzenia wynika wprost, że dotyczy ono wyłącznie kredytu hipotecznego. Kredyt i pożyczka są to bowiem dwie odrębne instytucje.

Dlatego fiskus uznał, że skoro pożyczka hipoteczna nie została przez ustawodawcę uwzględniona w rozporządzeniu o zaniechaniu poboru podatku, to umorzenie kwoty wierzytelności z tytułu jej zaciągnięcia nie może korzystać z preferencji. Bank ma więc obowiązek do sporządzenia i wysłania pożyczkobiorcom oraz właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-11.

Bank zaskarżył interpretację i w pierwszej instancji wygrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie zgodził się, że sporne przepisy nie są jasne. Niemniej doszedł do przekonania, że ich celem była ochrona kredytobiorców, którzy mieli trudności w regulowaniu zobowiązań wobec banków oraz z zapłaceniem podatku dochodowego od przysporzenia wynikającego z ich umorzenia. W tym kontekście sytuacja faktyczna pożyczkobiorców hipotecznych, którzy przeznaczyli zaciągnięte pożyczki na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, jest tożsama z sytuacją tych, których zobowiązania wynikały z umów kredytowych.

Dlatego w ocenie WSA kredyt hipoteczny, którego dotyczą wszystkie przepisy spornego rozporządzenia, obejmuje zarówno kredyty, jak i pożyczki hipoteczne. Tylko bowiem taka wykładnia pozwala na realizację zasady równości wobec prawa.

Zaniechanie poboru PIT a cel mieszkaniowy

Ostatecznie jednak do innych wniosków doszedł NSA. Uchylił wyrok WSA i oddalił skargę banku. Co prawda NSA nie zgodził się z urzędnikami, że pożyczka hipoteczna co do zasady nie korzysta z preferencji przewidzianej w rozporządzeniu dotyczącym zaniechania poboru podatku.

Zwrócił za to uwagę na jeden istotny szczegół, tj. fakt, iż w umowach pożyczki hipotecznej nie został wskazany cel mieszkaniowy. Tymczasem jednym z warunków skorzystania z preferencji jest to, że kredyt musi być zaciągnięty na jasno wskazany cel, tj. na realizację określonej inwestycji mieszkaniowej.