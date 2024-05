Jeśli państwo wymaga od firm nakładów na bezpieczeństwo, fiskus nie powinien odmawiać im korzyści podatkowych. I nie odmawia, co pokazuje najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Obowiązki wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny

Wystąpiło o nią przedsiębiorstwo, które zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny zostało uznane za jednostkę przewidzianą do militaryzacji. Oznacza to, że musi wypełniać zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa wynikające z ustawy, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, takie jak przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych na wypadek mobilizacji.

W związku z tym ponosi różne wydatki. Przede wszystkim na dojazdy, powroty oraz rekompensaty za utracone zarobki osób objętych przydziałem mobilizacyjnym. Opłaca też szkolenia z zakresu obronności.

Budowa poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie

Czy te wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorstwo twierdzi, że tak. Podkreśla, że wykonuje obowiązki nałożone ustawą o obronie Ojczyzny. W ten sposób realizuje interes społeczny przejawiający się w budowaniu poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. Przyczynia się też do rozwijania poczucia przynależności państwowej i budowania powszechnej gotowości do obrony terytorium kraju. „Wsparcie działań w zakresie militaryzacji wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa jako podmiotu dbającego o bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Te działania niewątpliwie wpływają na budowę wizerunku odpowiedzialnego przedsiębiorcy i przekładają się ogólnie na prowadzoną działalność” – argumentuje firma.

Fiskus zgadza się na rozliczenie kosztów uzyskania przychodów

Co na to fiskus? Zgodził się na rozliczenie kosztów. „Jeśli ustawodawca wymaga ponoszenia określonych wydatków dotyczących realizacji zadań na rzecz obronności kraju oraz ich finansowania ze środków własnych podatnika, wydatki takie powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu faktycznego dochodu tego podatnika” – czytamy w interpretacji. Przedsiębiorstwo może więc zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki na dojazdy, powroty oraz rekompensaty poniesione na rzecz osób objętych przydziałem organizacyjno-mobilizacyjnym (zarówno swoich pracowników, jak i innych).