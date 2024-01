Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się zasady opodatkowania zysków z funduszy kapitałowych. Inwestor rozliczy je sam w zeznaniu rocznym. Zmiany zostały wprowadzone w nowelizacji zwanej SLIM VAT 3.

Przypomnijmy, że do końca 2023 r. zyski z udziałów w funduszach kapitałowych były opodatkowane 19 proc. zryczałtowanym PIT. Rozliczeniem zajmował się płatnik (czyli fundusz). Obliczał podatek, pobierał go i odprowadzał do urzędu skarbowego. Inwestor nie musiał się nim przejmować. Minusem było to, że nie mógł kompensować zysku ze stratami z innych inwestycji.

Co się zmieniło? Płatnik już nie wyręczy inwestora. Wyśle mu jedynie informację PIT-8C. Na jej podstawie inwestor będzie musiał wykazać dochód (przychód minus koszty) w zeznaniu rocznym PIT-38. I odprowadzić podatek (nadal wynosi 19 proc.). W rozliczeniu rocznym będzie mógł uwzględnić straty z innych inwestycji. Może to spowodować, że podatku jednak nie zapłaci. Załóżmy, że pan Kowalski w jednym funduszu uzyskał dochód w wysokości 100 tys. zł, a w drugim ma 150 tys. zł straty. Według zasad obowiązujących do końca 2023 r. podatek wyniósł 19 tys. zł. Zgodnie z nowymi przepisami pan Kowalski nie zapłaci nic fiskusowi, bo od dochodu odliczy stratę.

A co z inwestycjami rozpoczętymi jeszcze przed 1 grudnia 2001 r.? To pytanie pojawiło się po uchwaleniu nowych regulacji, gdyż w ustawie o PIT jest zwolnienie z podatku dotyczące takich właśnie inwestycji. Czy to zwolnienie nadal obowiązuje? Tak, bo zostało nadane bezterminowo. Jak czytamy w interpretacji ogólnej ministra finansów (nr DD15.8202.1.2023): „wprowadzona od 1 stycznia 2024 r. zmiana w zasadach opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie ma na celu pozbawienia ani ograniczenia nabytych przez podatników praw do zwolnienia”. Oznacza to, że dochody uzyskane po 31 grudnia 2023 r. na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przed 1 grudnia 2001 r. nadal są nieopodatkowane.