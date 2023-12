Na nową inwestycję są trzy lata, liczone od końca roku, w którym doszło do sprzedaży. Oznacza to, że do końca grudnia 2023 r. muszą z nią zdążyć ci, którzy sprzedali mieszkanie/dom w 2020 r. Co mogą zrobić? Najprościej jest kupić wyposażenie do swojego lokum: pralkę, lodówkę, zmywarkę czy piekarnik.

Co na to fiskus? Nie ma nic przeciwko. Minister finansów w interpretacji ogólnej (nr DD2.8202.4.2020) potwierdził, że zakupy domowych urządzeń dają prawo do podatkowej ulgi. Służą one realizacji własnych celów mieszkaniowych, ponieważ zapewniają możliwość zamieszkiwania i funkcjonowania w danym lokalu, czyli normalną ludzką egzystencję – przyznał minister. Podał tez przykłady premiowanych ulgą wydatków, m.in. na zakup i montaż:

a) kuchenki gazowej, elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty ceramicznej, płyty indukcyjnej, pralki, lodówki, piekarnika, zmywarki – w zabudowie lub wolnostojących,

b) mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie: szafy wnękowe, zabudowa garderoby, pawlacze,

c) mebli w zabudowie kuchennej, chodzi o zabudowę wolnostojącą i pod wymiar,