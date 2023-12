Podpisanie rozporządzenia zapowiadał w czwartek na platformie X premier Mateusz Morawiecki.

"Na moje polecenie Minister Finansów podpisze rozporządzenie w sprawie 0 proc. VAT na żywność w I kwartale 2024 roku. Odpowiedzialny rząd @pisorgpl pracuje od pierwszego do ostatniego dnia swojej misji. Polacy nie będą płacić za show odstawiane w Sejmie. Nie będziemy czekać na opieszałe decyzje nowego Marszałka Sejmu, który zajmuje się walką o srebrny przycisk na YouTube, ani opozycyjnej większości, która pisze kolejne buble prawne pod dyktando lobbystów. Polskie rodziny tym bardziej nie mogą czekać! " - napisał premier.

W sobotę po południu poinformował o wykonaniu polecenia przez nowego ministra finansów Andrzeja Kosztowniaka (było to jego pierwsze i prawdopodobnie jedyne rozporządzenie, gdyż - jak się oczekuje - w poniedziałek rząd Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania), a niedługo potem rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług pojawiło się w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2670.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r. Zgodnie z nim "do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56)."