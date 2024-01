Interesowały się nim Tottenham i Chelsea, ale wszystko wskazuje, że to inny klub z Londynu wygra wyścig o młodego Norwega.

Brentford zapłaci za Antonio Nusę 25 mln funtów

Brentford zgodził się zapłacić za niego 25 mln funtów. Przystał też na to, by Nusa do końca sezonu grał w Belgii. Do sfinalizowania transakcji pozostały testy medyczne.

Dlaczego Nusa wybrał Brentford, zajmujący 14. miejsce w Premier League, a nie któryś z klubów z czołówki? Być może to efekt zimnej kalkulacji. W Brentford będzie miał na pewno większe szanse na regularną grę i zbieranie doświadczenia.

Antonio Nusa. Kolejne cudowne dziecko norweskiej piłki

Urodził się w Langhus, matka jest Norweżką, ojciec pochodzi z Nigerii. Przydomek “norweski Neymar” zyskał ze względu na swoje umiejętności techniczne. Potwierdzają to statystyki. Wykonuje średnio pięć udanych dryblingów na mecz - najwięcej w belgijskiej Jupiler Pro League.

Nusa to już kolejne cudowne dziecko norweskiej piłki - po Martinie Odegaardzie i Erlingu Haalandzie. Cała trójka może wkrótce spotkać się na angielskich boiskach. Odegaard jest liderem Arsenalu, Haaland - najlepszym strzelcem Manchesteru City i całej ligi.