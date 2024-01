Kosztowne kontuzje piłkarskich gwiazd

Wygląda na to, że w tym roku Salahowi też nie będzie to dane. Chyba że koledzy staną na wysokości zadania i zagrają dla swojego lidera. Finał zaplanowano na 11 lutego, a trener Liverpoolu Juergen Klopp obiecuje, że jeśli będzie cień szansy, by jego gwiazdor wyszedł na boisko, klub nie będzie robił mu przeszkód.

– Reprezentacja Egiptu i Liverpool mają ten sam cel: żeby Mo wrócił jak najszybciej do formy – podkreśla Klopp w rozmowie z beIN Sports. Odniósł się też do krytyki, jaka spadła na Salaha po opuszczeniu zgrupowania kadry w trakcie turnieju. – Jeśli ktoś kwestionuje jego lojalność, powinien zadać sobie pytanie, czy sam postępuje zgodnie z sumieniem. Mohamed to zdecydowanie najbardziej lojalny Egipcjanin, jakiego spotkałem – zaznacza Klopp.

Drogie leczenie Neymara

Światowa Federacja Piłkarska (FIFA) za kontuzje odniesione podczas turniejów i zgrupowań reprezentacji wypłaca klubom odszkodowania. Jeden dzień zawodnika poza grą wyceniła na 20,5 tys. euro. Kwotę wypłaca maksymalnie przez rok, co oznacza, że na konto klubu z programu „Club Protection” może trafić nie więcej niż 7,5 mln euro. To wcale nie jest dużo, biorąc pod uwagę sumy transferów i zarobki gwiazd.

Z kontuzjowanego piłkarza pożytku nie ma żadnego, a pensję przelewać mu trzeba. Neymar, który w październiku podczas meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 zerwał więzadła w kolanie i uszkodził łąkotkę, ma pauzować nawet osiem miesięcy. Nie wiadomo, czy zdąży na Copa America. W lidze saudyjskiej zanotował dotąd tylko trzy występy, a kosztował Al-Hilal 90 mln euro. Za dwa lata gry może otrzymać od szejków nawet 320 mln euro, a na razie spędza czas głównie w gabinetach lekarskich.

To najcięższa kontuzja w karierze Brazylijczyka, naznaczonej urazami. Odkąd Neymar opuścił ojczyznę, nie ma sezonu, w którym coś by mu nie dolegało i nie potrzebowałby przerwy.

Płacą za nieobecność

FIFA wypłaca odszkodowania tylko, gdy kontuzja wykluczy zawodnika na co najmniej 28 dni. W dodatku gdy urazów w drużynie jest więcej, klub może dostać łącznie co najwyżej 80 mln euro.