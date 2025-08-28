Aktualizacja: 29.08.2025 08:46 Publikacja: 28.08.2025 19:09
Program „Laptop dla nauczyciela” ruszył w październiku 2023 r. Nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Nauczyciele mogą też kupić droższy model sprzętu – w takim przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. 1 sierpnia rozpoczął się kolejny nabór wniosków o bon. Zakończy się 1 września, czyli za 3 dni.
Ministerstwo cyfryzacji informuje, że jeżeli nauczyciel nie był uprawniony do otrzymania wsparcia w pierwszej i/lub drugiej turze naborów, np. ze względu na urlop dla poratowania zdrowia, obecnie również nie przysługuje mu prawo do uzyskania wsparcia.
Przepisy wskazują, że bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z 9 lipca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz. U z 2025r. poz. 926), wsparcie obejmuje wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali tego wsparcia, czyli:
- wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;
- wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;
- wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
- innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
- pozostałych niewymienionych w pkt 1–4 wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty, a także innych pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Od dnia, w którym nauczyciele zostają uprawnieni do skorzystania z programu (czyli od 1 sierpnia 2025 roku), mają 30 dni na złożenie wniosku (czyli do 1 września 2025 roku). Nauczyciele składają wnioski do dyrektorów szkół – wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (załącznik nr 1 do wniosku) i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły.
Dodatkowo, zgodnie z ustawą, nauczyciel składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Dyrektorzy szkół przekazują do organu prowadzącego szkołę tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon. Organ prowadzący szkołę składa w systemie teleinformatycznym dla każdej szkoły osobny wniosek. Organ prowadzący szkołę ma 30 dni od dnia otrzymania wniosków nauczycieli na złożenie wniosku zbiorczego w systemie informatycznym (czyli maksymalnie do 1 października 2025).
Nauczyciele dostaną na wskazany przez siebie adres mailowy bon na zakup laptopa. Na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl znajdą listę sklepów, w których można zrealizować bon. Na liście są sklepy stacjonarne oraz internetowe. Na zakup jest jeszcze sporo czasu – do 31 grudnia 2025 r.
Ostateczna weryfikacja, czy nauczyciel spełnia wszystkie warunki do otrzymania bonu należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę (OPS). Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za ocenę, czy nauczyciel spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym również za sprawdzenie, czy nie podlega on wyłączeniom wskazanym w art. 15 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, obowiązującym w dniu złożenia wniosku.
Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który stanowi źródło finansowania programu wsparcie w postaci bonów ma zapewnić wzmocnienie odporności szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania w sytuacjach takich jak np. pandemia COVID-19. Wypełniając założenia KPO, w tym programie bonu nie otrzymają nauczyciele:
- wychowania przedszkolnego (również pracujący z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych),
- publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne,
- szkół podstawowych dla dorosłych,
- branżowych szkół II stopnia,
- szkół policealnych oraz
- liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Organ prowadzący szkołę nie złoży wniosku o wydanie świadczenia dla nauczyciela, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia, jest zawieszony w pełnieniu obowiązków, przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni, jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.
