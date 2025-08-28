Jak złożyć wniosek o bon na laptop dla nauczyciela

Od dnia, w którym nauczyciele zostają uprawnieni do skorzystania z programu (czyli od 1 sierpnia 2025 roku), mają 30 dni na złożenie wniosku (czyli do 1 września 2025 roku). Nauczyciele składają wnioski do dyrektorów szkół – wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (załącznik nr 1 do wniosku) i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą, nauczyciel składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dyrektorzy szkół przekazują do organu prowadzącego szkołę tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon. Organ prowadzący szkołę składa w systemie teleinformatycznym dla każdej szkoły osobny wniosek. Organ prowadzący szkołę ma 30 dni od dnia otrzymania wniosków nauczycieli na złożenie wniosku zbiorczego w systemie informatycznym (czyli maksymalnie do 1 października 2025).

Nauczyciele dostaną na wskazany przez siebie adres mailowy bon na zakup laptopa. Na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl znajdą listę sklepów, w których można zrealizować bon. Na liście są sklepy stacjonarne oraz internetowe. Na zakup jest jeszcze sporo czasu – do 31 grudnia 2025 r.

Ostateczna weryfikacja, czy nauczyciel spełnia wszystkie warunki do otrzymania bonu należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę (OPS). Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za ocenę, czy nauczyciel spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym również za sprawdzenie, czy nie podlega on wyłączeniom wskazanym w art. 15 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

Którym nauczycielom nie przysługuje bon na laptop?

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który stanowi źródło finansowania programu wsparcie w postaci bonów ma zapewnić wzmocnienie odporności szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania w sytuacjach takich jak np. pandemia COVID-19. Wypełniając założenia KPO, w tym programie bonu nie otrzymają nauczyciele: