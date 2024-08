Przede wszystkim jednak Sejm wskazuje, że: „zaskarżony przepis wprowadza swoistego rodzaju podwójne opodatkowanie; chodzi bowiem o dochód uzyskany ze sprzedaży rzeczy i praw nabytych za wcześniej już opodatkowane dochody podatnika.”

Pozorujący funkcjonowanie Trybunał kierowany przez p. J. Przyłębską przez 5 lat nie wydał wyroku. Z zażenowaniem zauważyć należy, że skład orzekający zadał sobie wiele trudu aby nie zrozumieć co jest istotą prostego pytania i z powodów formalnych postępowanie umorzył (….). Żaden jednak z uprawnionych organów (przede wszystkim powinien to zrobić bezzwłocznie Prezes NSA) nie skierował do TK bardziej precyzyjnego wniosku aby jednak wyrok został wydany, bo sprawa jest naprawdę istotna dla ogółu obywateli. Dlatego FPP wystąpiła do Prezesa NSA aby skierował wniosek o stwierdzenie jego niezgodności z Konstytucją. Informując go (przypominając mu), że NSA od lat stosuje w tysiącach wyroków ten przepis, co wobec jednoznacznego stanowiska Sejmu nie powinno mieć miejsca. Tym bardziej, że patrząc na sprawę racjonalnie/logicznie to „rzuca się w oczy”, że nie jest to podatek, a konfiskata mienia.

Czytaj więcej Opinie Prawne Marek Isański: Jaka jest rola TK w systemie podatkowym Głównym powodem niszczącym system podatkowy/praworządność w sprawach podatkowych jest uczynienie z Trybunału Konstytucyjnego przez NSA, a za nim podporządkowały się WSA, instytucji zbędnej. Hierarchia ważności instytucji w sprawach podatkowych jest następująca: najważniejsi to Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne, potem organy podatkowe i MF, na końcu jest dopiero ustawodawca.

Porażające zaniedbania sądu nie będą widoczne, bo winą obarczony zostanie ustawodawca

NSA odmówił skierowania wniosku do TK, uzasadniając to lapidarnie w następujący sposób.: "Zawartej w piśmie argumentacji nie można uznać za wystarczającą do stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności wskazanych przepisów z Konstytucją RP. Brak jest zatem podstaw do wystąpienia przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiotowej kwestii."

Co dowodzi, że stanowisko autora przepisu - Sejmu RP - nie jest dla NSA argumentem potwierdzającym co najmniej wątpliwości co do zgodności z Konstytucją tego przepisu (….)

NSA jak każdy sąd może odmówić stosowania w rozpoznawanej sprawie uchwalonego przez Sejm przepisu, bo uważa, że jest z Konstytucją niezgodny, pomimo tego, że TK jest organem powołanym do stwierdzania niezgodności przepisów z Konstytucją. Takie działanie sądu ma oparcie w art. 8 Konstytucji. Natomiast trudno racjonalnie uzasadnić bezrefleksyjne stosowanie przez NSA takiego przepisu, co do którego jego autor – Sejm – stoi od lat na stanowisku, że w sposób oczywisty jest z Konstytucją sprzeczny.