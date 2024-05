Jakiś czas temu na jednym z posiedzeń, na którym rozpatrywano wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania, sędzia szczerze i bez skrępowania wystrzelił: „Szanowni Państwo – jesteśmy w gronie profesjonalistów, wszyscy znamy kuchnię. Ja już to postanowienie mam gotowe i wiem jakie będzie. Oczywiście jeszcze Wam teraz tego nie powiem.” Co tak naprawdę powiedział Sąd? Niepotrzebnie przyszliście. Nie potrzebuję ani prokuratora, ani adwokata, ani tym bardziej wysłuchiwać tego co macie mi do powiedzenia. Marnujecie czas.