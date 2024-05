Nie po to Tusk przejmował władzę, żeby stać się w wymiarze sprawiedliwości drugim Kaczyńskim i podporządkować sobie politycznie prokuraturę

Roman Giertych może być problemem dla Donalda Tuska

To dobra i zła wiadomość dla Tuska. Dobra, gdyż Giertych ma pomysł, jak dopaść Kaczyńskiego i zwodować poparcie PiS. Zła, gdyż Giertych kreuje politykę, choćby za pomocą zaprzyjaźnionych czy wręcz podległych mu mediów. Stąd atak Jana Pińskiego na Bartłomieja Sienkiewicza i gra medialna Giertycha na osłabienie ministra sprawiedliwości Adama Bondara, który chce działać zgodnie z prawem, nawet jeśli będzie to czasochłonne, nieprzebojowe i politycznie mało skuteczne. Mówi się, że Giertych mógłby zostać prokuratorem generalnym, gdyby doszło do rozdzielenia tej funkcji od ministra sprawiedliwości. Politycznie to ryzykowny ruch dla Tuska, ale jeśli jego rządy będą legitymizować działania polityków PiS, którzy nie zostaną rozliczeni za licznie stawiane im zarzuty, to powrót Kaczyńskiego do władzy jest kwestią czasu.

Z drugiej strony, nie po to Tusk przejmował władzę, żeby stać się w wymiarze sprawiedliwości drugim Kaczyńskim i podporządkować sobie politycznie prokuraturę. Ale brak rozliczeń lub ślimaczenie się spraw gra na korzyść PiS. A na Nowogrodzkiej boją się Giertycha. Podobnie jak w Pałacu Prezydenckim.

Nowa taktyka PiS w obawie przed skutkami afery z Funduszem Sprawiedliwości

Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, wymyślił linię obrony PiS w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. – Z całym szacunkiem, nie będę uczestniczył w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej i mecenasa Giertycha. Nie będę o tym rozmawiał dziś, dlatego że wiem o tym dobrze, bo zajmowałem się kampaniami wyborczymi, że jest to czysto i wyłącznie kampanijna zagrywka i dlaczego miałbym tańczyć w teatrzyku Romana Giertycha? Odpowiem tak, jak powiedział prezydent Duda podczas RBN – są służby, jest prokuratura, są sądy. Jeśli są dowody, niech się tym zajmują. Nagle, w kampanii wyborczej, po wielu miesiącach prowadzenia śledztwa, wychodzą taśmy, przychodzi świadek. To jest kampania wyborcza KO – stwierdził w radiu TOK FM. Taktyka dosyć łopatologiczna, ale typowa dla PiS: gdy złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, ośmieszaj oskarżyciela i zrzucaj na niego winę. „Ciemny lud wszystko kupi” – jak mówił Jacek Kurski. I to się dzieje.

Giertycha zaatakował rzecznik PiS Rafał Bochenek, grożąc mu pozwem, ośmieszać próbuje go Joachim Brudziński, a Radosław Fogiel próbuje dezawuować sprawę. Przekaz PiS jest krótki i jasny: „sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest nadmuchana przez Giertycha”. Problem w tym, że są nagrania i kompromitujące wypowiedzi posłów PiS. Gdyby Giertych wytoczył ciężkie działa przeciw partii, a po wyborach europejskim sprawa spełzłaby na niczym, to wydałaby świadectwo niewinności Zbigniewowi Ziobrze i jego kolegom.