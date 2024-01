Uzasadnienie jest zawsze takie samo, że z art. 125 par. 1 uppsa wynika wprost, że sąd może czyli nie musi zawieszać postępowania nawet gdy nieodległy jest termin wyroku TK, który będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Zdaniem NSA w sytuacji, gdy TK stwierdzi, że przepis jest z Konstytucją niezgodny to obywatel nie będzie pozbawiony prawa do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem, ponieważ będzie mógł wnosić o wznowienie postępowania w sprawie.

Jest to błąd niegodny sądu, zwłaszcza najwyższego jakim jest NSA.

Przede wszystkim w ten sposób NSA, który ma konstytucyjny obowiązek rozpatrzenia sprawy skierowanej do niego przez obywatela (art. 45 ust. 1 Konstytucji), zmusza obywatela, który poszedł do sądu aby w tej sprawie poszedł do sądu jeszcze raz i jeszcze raz zapłacił za konstytucyjne prawo do sądu. A co jeśli obywatel w tzw. międzyczasie, czyli do wydania wyroku przez TK umrze albo zachoruje i nie będzie śledził na bieżąco orzecznictwa TK?? Wówczas „na wieki” z winy sądu pozostanie w obrocie wyrok i decyzja okradająca obywatela z jego majątku.

Powiedzieć że jest to ze strony sądu zabawa prawami obywatela to nic nie powiedzieć.

Jest też wiele innych prostych argumentów obnażających absurdalność stanowiska NSA. Sędziowie znają przepisy i wiedzą doskonale, że z uwagi na upływ czasu od wydania decyzji do wyroku TK prawo do odzyskania utraconego majątku może się przedawnić. I dojdzie do tego z winy NSA oddalającego skargę obywatela, bo gdyby zawiesił postępowanie to co przedawnienia by nie doszło i odzyskałby utracony majątek.