A gdzie debata o tym, jak przywrócić w Polsce dobre funkcjonowanie gospodarki? W przestrzeni publicznej można było tylko odnotować istotną kłótnię między Trzecią Drogą a Koalicją Obywatelską, a także i Lewicą w sprawie zusowskiej składki dla przedsiębiorców. Zarazem proces rozliczeń poprzednio rządzących objął również przemysł, bo już wcześniej było wiadomo o fatalnym zarządzaniu i – potocznie mówiąc – machlojkach finansowych na wielką skalę. Tak, ważną sprawą jest wyrzucenie precz partyjnych, pisowskich prezesów i innych zarządców, ale dlaczego nikt nie postawił wyjściowych punktów do dyskusji o tym, jak zarządzać spółkami Skarbu Państwa? Dlaczego jakieś osoby obejmują teraz kluczowe stanowiska, wedle rekomendacji partyjnych, jak się można zorientować? Warto przypomnieć, że to jeden z najdonioślejszych problemów również politycznych – czyli sposobu sprawowania władzy przez wybranych reprezentantów. Przed kilku laty Rada Gospodarcza przy premierze Donaldzie Tusku zaproponowała rozwiązanie opierające się na najlepiej ocenianym projekcie norweskim. System, którzy stworzyli Norwegowie nie wyklucza polityków, ale czyni ich tylko jednymi z organizujących proces wyboru zarządzających narodowym majątkiem. Do tego czy też innych pomysłów można wrócić i zaproponować projekt czy projekty, by znowu obywatele mogli zabrać głos. Ale nic się takiego nie dzieje.

I wreszcie sprawa najbardziej bolesna i najtrudniejsza: opieka zdrowotna

Cóż, jako starszy człowiek i emeryt mam do czynienia częściej z tzw. służbą zdrowia i jestem pewien, że system wymaga stanowczej zmiany. Wiadomo też, że powszechna służba zdrowia w całej Europie nie ma się dobrze. Pandemia pokazała niedostatki i błędy systemowe, ale muszę przypomnieć, że to Polska poniosła bodaj największe straty ludzi w pandemii i wokół pandemii. I nie chodzi o chorych na covid, ale umierających niejako „przy okazji”, z powodu niewydolności i niesprawności systemu opieki zdrowotnej. Do tej pory nikt nie uczcił setek tysięcy osób zmarłych w czasie pandemii, acz nie z powodu zabójczego wirusa. Ale też nikt z rządzących nie powiedział nic na temat reformy opieki zdrowotnej w Polsce.

Ministra zdrowia robi różne spektakularne i ważne rzeczy, związane przede wszystkim ze sprawami kobiet, czy ostatnio – psychiatrią, ale nie rzuciła ani jednego hasła na temat systemowych zmian służby zdrowia. Tymczasem bez tego sprawa będzie wyglądała źle, a obywatele będą umierali częściej i więcej, niż by to było w dobrym systemie zdrowotnym. Nie ulega też wątpliwości, że konieczny jest powrót do instytucji kas chorych, bez względu na to, jak je teraz zdefiniujemy. Nie tylko mamy za sobą wstępne prace wspomnianej już Rady Gospodarczej, ale także dorobek przedstawicieli prywatnej służby zdrowia, proponującej nowe, systemowe rozwiązania. Kiedy się rząd zdecyduje na podjęcie zorganizowanej debaty? Ba, oto jest pytanie!

Dlaczego rządowi Donalda Tuska brakuje przemyślanej polityki informacyjnej

Następna sprawa dotycząca relacji politycy–obywatele to komunikacja między wybranymi władzami a wyborcami. Mam nieodparte wrażenie, że utrzymująca się wciąż fala poparcia dla PiS-u, utrzymywanie się przekonań wrogich i nienawistnych wobec obecnie rządzącej koalicji jest skutkiem nieudolności i niedostatków komunikacji społecznej ze strony rządzących. Media publiczne, jak i media zwące się „wolnymi” prezentują wszystkich aktorów politycznych, a głos pisowskiego kłamstwa i powtarzanych wciąż kłamliwych obrazów świata polityki i polityków brzmi głośno i nie znajduje właściwej odpowiedzi ze strony rządzących. Przede wszystkim rządu. Donald Tusk z niezrozumiałych dla mnie powodów nie miał nigdy przekonania do instytucji rzecznika prasowego i rozbudowanego aparatu informacyjno-propagandowego państwa. Miało to istotne znaczenie jako jedna z przyczyn porażki wyborczej w 2015 roku. Mamy obecnie podobną sytuację, kiedy to Sejm uchyla immunitety, prezentuje uzasadnione argumenty prokuratury, ale głos pisowskich notabli całkowicie dezawuuje komunikaty na ten temat. I nie ma właściwej odpowiedzi na buńczuczne i całkowicie skłamane słowa broniących się pisowców. A powinny się znaleźć odpowiedzi ze strony rządowej operujące podobnym językiem, opisujące dokonane przestępstwa w sposób, który mógłby dotrzeć do wszystkich odbiorców, również w polemice wobec pisowskich oświadczeń. Można więc powiedzieć o potrzebie przemyślanej polityki informacyjnej rządu, czy też także rządzącej koalicji, aby kłamstwo PiS-u było skontrowane słowami tych, którzy legalnie rządzą Polską.

I oto najlepsza ilustracja problemu, o którym tu piszę: głos dziennikarzy i zarządzających polskimi mediami nie został usłyszany i wzięty pod uwagę przez posłów demokratycznej koalicji

Dotyczy to generalnie przepływu informacji i sposobu komunikowania się rządzących z obywatelami. Była o tym mowa wcześniej, bo potrzeba nam, obywatelom, wiedzy o rzeczywistych intencjach i celach działania rządu, ale też i parlamentu. Potrzeba prezentacji podstawowych zasad działania, jakie chce przyjąć rząd, poszczególne ministerstwa, a także ku jakiej wizji ustanawiania prawa dąży polski parlament. Nie wiemy, jak się rzekło, jaka jest wizja polskiej szkoły i efektów kształcenia i wychowania szkolnego. Nie wiemy, jaka jest wizja nauki i szkolnictwa wyższego, które nie ma się dobrze, a raczej kiepsko. Nie wiemy, w jaki sposób zniknie negatywne „paliwo” politycznej korupcji w sposobie zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Nie wiemy wreszcie, czy politycy zamierzają zobowiązać się do tego, by informować obywateli o swych zamierzeniach, wysłuchać ich głosu na ten temat i na temat tego, czego sami obywatele pragną.