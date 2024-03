Zuzanna Dąbrowska: Wybory samorządowe 2024 to będzie dogrywka dla dużych partii

Wybory samorządowe to szansa nie tylko na pokonanie przeciwników, ale przede wszystkim okazja do zrobienia porządku we własnych partiach i koalicjach. To dlatego w Warszawie toczy się bój o wszystko między kandydatką Lewicy i kandydatem KO.