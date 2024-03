Wybory samorządowe 2024: Stawka dużo większa niż tylko Warszawa

Poniedziałek, 25 marca – startuje ostatni etap kampanii samorządowej, która zakończy się 7 kwietnia 2024 roku (I tura, II tura planowana jest na 21 kwietnia). Siódma rano. Na warszawskiej „patelni” przy metrze Centrum – miejscu, gdzie tradycyjnie od lat politycy spotykają się z wyborcami, swoją konferencję prasową rozpoczyna prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Razem z nim kandydaci i kandydatki Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.

To ostatnie dni, by się dopisać do list wyborców. Zachęcamy do tego Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

– Będziemy dziś pracowali we wszystkich dzielnicach Warszawy – zapowiada Trzaskowski. – Te wybory są niesłychanie istotne. Samorząd jest najbliżej obywateli. Radni – miasta, sejmiku, dzielnic – przyczyniają się do tego, by Warszawa mogła się tak dynamicznie rozwijać. To ostatnie dni, by się dopisać do list wyborców. Zachęcamy do tego – podkreślał prezydent. I mówił o znaczeniu tych wyborów. – Te wybory są niesłychanie istotne. To drugi krok, który pomoże nam wzmacniać demokrację, demokrację lokalną – mobilizował Trzaskowski.

Wybory samorządowe 2024: kwestia mobilizacji KO

Kampania w Warszawie układa się zupełnie inaczej niż w 2018 roku, gdy Trzaskowski rywalizował z ówczesnym kandydatem PiS, obecnie europosłem Patrykiem Jakim. Wtedy – jak wspominają nasi rozmówcy z Koalicji Obywatelskiej pracujący przy tamtej kampanii – im bardziej aktywny w samą kampanię był Jaki, tym bardziej mobilizował wyborców Koalicji, co ostatecznie przełożyło się na zwycięstwo Trzaskowskiego już w I turze. Teraz – co sami przyznają nasi rozmówcy z KO – to kwestia mobilizacji wyborców jest najważniejsza.