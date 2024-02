Sondaż: Kto byłby najlepszym prezydentem dla Warszawy?

Warszawa jest miastem, w którym PiS osiąga dużo gorsze wyniki niż w skali kraju, więc trudno sobie wyobrazić, że kandydat PiS – nawet jeśli będzie startował on pod własnym szyldem – wygrał z Rafałem Trzaskowskim. To raczej kwestia tego, czy ten wynik będzie przyzwoity i dobry – czy zbliży się na przykład do wyniku Patryka Jakiego, który prowadził intensywną kampanię i był rozpoznawalny, a mimo wszystko przegrał już w pierwszej turze - powiedział w rozmowie z Michałem Kolanką Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.