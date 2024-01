Były wiceszef MON Marcin Ociepa wprowadził - jako lider stowarzyszenia Odnowa — pięcioro posłów do Sejmu. Wszyscy zasiadają w klubie PiS, który teraz jest największym klubem opozycyjnym. Tak jak pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej” PiS boryka się obecnie z kryzysem tożsamości. Z jednej strony wymogi bycia opozycją skazują partię Kaczyńskiego na utrzymywanie przesłania przede wszystkim do bazy wyborczej. Z drugiej — politycy PiS, zwłaszcza aktywna grupa posłów młodego pokolenia zdaje sobie sprawę, że potrzebne są zmiany, by PiS mogło odzyskać wyborców potrzebnych do odzyskania władzy. W tej sytuacji i w tej grze o przyszłość prawicy swój plan ma też Ociepa i jego środowisko. Chce w tym i w kolejnych latach wbić się między polaryzację PiS-PO z własnym kursem.

Strategia odbudowy

Stowarzyszenie OdNowa chce zagospodarować lukę, która jest efektem tego, że PiS obrał w teraz kurs przede wszystkim na mobilizację własnej bazy. I chociaż twardemu elektoratowi wypowiedzi prezesa PiS o Tusku jako „niemieckim agencie” czy obrażanie dziennikarzy w trakcie konferencji prasowych mogą się podobać, to długoterminowo PiS nie będą służyć. Ociepa i jego ludzie chcą budować szeroki ruch społeczny na prawicy i jednocześnie pracować w Warszawie razem z innymi parlamentarzystami — z różnych partii — nad programem i ponadpartyjnymi inicjatywami. Temu ma służyć wspominany wcześniej nowy Klub Myśli Państwowej oraz prace nad pomysłami programowymi w 7 obszarach, w tym nad kwestiami ustrojowymi, sprawami obronności, energetyki, rolnictwa i nie tylko.

Strategia OdNowy — tak się nazywa cały projekt, który Ociepa zapowiedział na początku stycznia tego roku. Wszystko pod hasłem budowy „nowoczesnego konserwatyzmu” i sięgnięcia po nowe pokolenia w polityce. Ociepa i jego ludzie uznają, że PiS jest dziś zbyt okopany na frontach obrony TVP i innymi, być móc skutecznie myśleć o modernizacji, a z drugiej strony im bardziej Trzecia Droga maszeruje w jednym szeregu z PO w takich sprawach jak praworządność czy media publiczne, tym bardziej pojawia się przestrzeń w centrum na taki właśnie „nowoczesny konserwatyzm.

Odróżnić się od PiS

PiS poza kierowaniem przesłania do twardego elektoratu stawia też na konsolidację wewnętrzną. W ubiegłym roku partia Adama Bielana i jego ludzie zostali zintegrowani z PiS. Unifikacja następuje poprzez wspominane wcześniej konflikty z PO na różnych polach. Na Woronicza i przy placu Powstańców dyżurują politycy PiS i Suwerennej Polski, ramię w ramię. O zwalczaniu się tych partii obserwowanemu z poprzedniej kadencji nie ma mowy. W tej sytuacji nie dziwią prognozy z kuluarów Sejmu, że prędzej czy później może dojść do reintegracji PiS również ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Mogłoby się to stać jeszcze w tym roku przy okazji kolejnych kampanii wyborczych. W takiej sytuacji Ociepa i jego środowisko byliby jedynym skrzydłem prawicy w pobliżu PiS z własną tożsamością. I na jej budowanie stawia w tym roku właśnie były wiceszef MON i jego ludzie. Również w kontekście wyborów prezydenckich w 2025 roku i parlamentarnych w 2027 roku.