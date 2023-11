Dobrze się stało, że nowa większość zdecydowała się na sprawiedliwy podział wicemarszałków i pozwoliła, by także Konfederacja miała swojego przedstawiciela w prezydium. Jakkolwiek bowiem można się nie zgadzać z poglądami tego ugrupowania, tak pogodzić się trzeba z faktem, że wyborcy powierzyli mu niemały mandat, sprawiając, że partie Mentzena, Brauna i Bosaka utworzyły klub poselski, nie zaś tak, jak w poprzedniej kadencji – jedynie koło. Co więcej, akurat wobec ostatniego z wymienionych liderów, który został właśnie jednym z zastępców Hołowni, mam duże oczekiwania i zgadzam się z Piotrem Trudnowskim, byłym prezesem Klubu Jagiellońskiego, że polityk Ruchu Narodowego cechuje się swoistym etosem państwowca, szczególnie na tle niektórych klubowych kolegów.

To banał, ale warto go powtarzać: parlament to poważne miejsce

Co innego stało się niestety w Senacie, gdzie z niewiadomych powodów przepadła kandydatura wicemarszałka Marka Pęka z PiS. Jakkolwiek rozumiem blokowanie Elżbiety Witek, która jawnie łamała regulamin Sejmu, tak w tym przypadku nie mamy jasnych powodów, które mogłyby taką decyzję uzasadnić.

Szacunek, kurtuazja i etos służby obywatelom

To banał, ale warto go powtarzać: parlament to poważne miejsce. Choć przez lata, pod różnymi rządami, jego znaczenie topniało, a duma z enklawy demokracji zamieniała się w pusty śmiech lub zażenowanie, trzeba walczyć o to, żeby zamiast uruchamianej pod osłoną nocy maszynki do głosowania, było to miejsce rzetelnej debaty, w której ważny jest szacunek (nawet gdy przemawia nielubiana głowa państwa, jak podczas pierwszego posiedzenia, tudzież lider konkurencyjnej frakcji), kurtuazja i etos służby obywatelom.

Spodobała mi się niedawna deklaracja publicysty Marcina Giełzaka, który po debacie w TVP powiedział, że patrząc na polski Sejm, lubi sobie czasem dla równowagi obejrzeć obrady brytyjskiego parlamentu, gdzie kultura polityczna stoi na bardzo wysokim poziomie. I tego właśnie sobie życzmy: Izby Gmin na Wiejskiej!